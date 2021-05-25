Санкции против России необходимо отменить, поскольку они не достигают целей и имеют обратный эффект. Такое заявление сделала лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в эфире телеканала BFM.

"Никакого смысла сохранять санкции нет, они имеют обратный эффект. Их следует отменить, чтобы вернуться к нормальным отношениям с Россией", — сказала она.