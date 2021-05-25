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"Они имеют обратный эффект": Марин Ле Пен призвала отменить санкции против России

Лидер партии "Национальное объединение" считает, что это будет первым шагом к нормализации отношений Европы с Москвой.

25 мая, 08:43

Фото © Getty Images / Chesnot

Санкции против России необходимо отменить, поскольку они не достигают целей и имеют обратный эффект. Такое заявление сделала лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в эфире телеканала BFM.

"Никакого смысла сохранять санкции нет, они имеют обратный эффект. Их следует отменить, чтобы вернуться к нормальным отношениям с Россией", — сказала она.

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Ранее стало известно, что США не будут вводить новые санкции против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG. По данным издания, об этом госдеп заявил в докладе конгрессу. Впервые о таком повороте событий сообщил портал Axios, заметив, что США не хотят подвергать угрозе свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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