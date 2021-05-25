В Совфеде не пришли в восторг от идеи создать новую категорию льготников

Первый замглавы Комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский оценил предложение депутата ГД Евгения Фёдорова ввести льготное начисление земельного налога для семей, которые усыновили или взяли под опеку ребёнка.

"Честно говоря, нет восторга от этой идеи. Всё-таки усыновление — это некий акт глубоко личного, гуманистического характера. И в этой связи не стоит превращать его в некую "сделку"... Вот так мотивировать, мне кажется, будет неправильно", — высказался Рязанский в беседе с RT.