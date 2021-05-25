В Совфеде не пришли в восторг от идеи создать новую категорию льготников
Сенатор полагает, что данное поощрение может стать неверной мотивацией к усыновлению.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Первый замглавы Комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский оценил предложение депутата ГД Евгения Фёдорова ввести льготное начисление земельного налога для семей, которые усыновили или взяли под опеку ребёнка.
"Честно говоря, нет восторга от этой идеи. Всё-таки усыновление — это некий акт глубоко личного, гуманистического характера. И в этой связи не стоит превращать его в некую "сделку"... Вот так мотивировать, мне кажется, будет неправильно", — высказался Рязанский в беседе с RT.
Сенатор подчеркнул, что в российском законодательстве прописаны нормы, направленные на поддержку многодетных семей. Речь идёт об уже сформировавшихся семьях, отметил он.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов в письме на имя главы Минфина предложил повысить лимитные ставки годовых доходов для самозанятых родителей.
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