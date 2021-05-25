Приёмные родители могут стать новой категорией льготников в России

В России могут появиться льготы для семей, усыновивших или взявших под опеку ребёнка. Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ввести для них льготное начисление земельного налога. Соответствующее письмо он направил министру труда Антону Котякову, пишет RT.

По словам Фёдорова, каждый год в России обретают новые семьи тысячи детей. Это способствует решению проблемы сиротства в стране. Кроме того, на сегодняшний день льготы при начислении земельного налога в РФ имеют ветераны ВОВ, Герои СССР и России, люди с ограниченными возможностями, пенсионеры и многодетные семьи. Парламентарий предлагает включить в этот перечень ещё одну категорию людей.

"В целях стимулирования и поддержки граждан, готовых к усыновлению или уже принявших в семью ребёнка из центра содействия семейному воспитанию, прошу вас оценить целесообразность внесения в данный перечень новой категории льготников, а именно физических лиц, усыновивших либо взявших под опеку ребёнка", — говорится в письме Фёдорова.