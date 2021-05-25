Невролог рассказал, предвестником каких серьёзных проблем может быть зевота

Если человек зевает после еды или перед сном — это вполне нормальное явление. В такие моменты в организме происходит выравнивание венозного и артериального кровотоков. Однако, если вы замечаете за собой зевоту слишком часто, это достаточно веский повод обратиться за медицинской помощью, поскольку такой симптом может говорить о серьёзных проблемах со здоровьем. Об этом рассказал врач-невролог Александр Евдокимов.

"Учёные заметили, что очень часто зевание возникает у людей после инсультов. Также оно может предшествовать инфарктам. Часто зевающий человек переутомляется, плохо спит, у него много стрессов, и зевота может быть симптомом серьёзного заболевания", — рассказал он в интервью Пятому каналу.

Также зевота может настигнуть человека в душном помещении. Принято считать, что в этом случае люди зевают из-за кислородного голодания, однако пока учёные не доказали эту теорию. Другие же специалисты придерживаются того, что это может быть связано с переизбытком углекислого газа в воздухе.