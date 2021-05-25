Россиян предупредили об уловках ушлых аптекарей

Как себя вести, если вместо назначенного врачом лекарства в аптеке предлагают другое средство, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт Алексей Хухрев. Медик отметил, что порой фармацевты навязывают покупателям аналоги препаратов и в большинстве случаев это является уловкой.

"Вы пришли в аптеку за чем-то конкретным, но вам могут попытаться продать ещё что-нибудь по акции и предложат советы по выбору лекарств. Понятно, что фармацевту выгодно продать или больше лекарств, или более дорогой препарат с тем же действующим веществом", — отметил Хухрев.

Медик уточнил, что доверять советам фармацевта особо не стоит, гораздо важнее то, что прописал врач, ведь предложенные аналоги могут оказаться совсем другими по смыслу и в конечном счёте навредить здоровью.

Терапевт напомнил, что исключением могут быть только препараты-дженерики, то есть аналоги нужного препарата по химическому составу. Найти их пациенту следует до похода в магазин в Интернете. При этом важно, чтобы по составу и по стране производства всё совпало, заключил эксперт.

Ранее Лайф писал о том, что эксперт оценил вероятность полного исчезновения феназепама из российских аптек.