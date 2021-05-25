Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Россиян предупредили об уловках ушлых аптекарей

Лучше доверять врачу, чем фармацевту, отметил терапевт Алексей Хухрев.

25 мая, 03:58

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Как себя вести, если вместо назначенного врачом лекарства в аптеке предлагают другое средство, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт Алексей Хухрев. Медик отметил, что порой фармацевты навязывают покупателям аналоги препаратов и в большинстве случаев это является уловкой.

"Вы пришли в аптеку за чем-то конкретным, но вам могут попытаться продать ещё что-нибудь по акции и предложат советы по выбору лекарств. Понятно, что фармацевту выгодно продать или больше лекарств, или более дорогой препарат с тем же действующим веществом", отметил Хухрев.

"Это одно и то же": Мясников опроверг мифы о вреде дешёвых аналогов лекарств

"Это одно и то же": Мясников опроверг мифы о вреде дешёвых аналогов лекарств

Медик уточнил, что доверять советам фармацевта особо не стоит, гораздо важнее то, что прописал врач, ведь предложенные аналоги могут оказаться совсем другими по смыслу и в конечном счёте навредить здоровью.

Терапевт напомнил, что исключением могут быть только препараты-дженерики, то есть аналоги нужного препарата по химическому составу. Найти их пациенту следует до похода в магазин в Интернете. При этом важно, чтобы по составу и по стране производства всё совпало, заключил эксперт.

Провизор назвала опасности дешёвых аналогов лекарств

Провизор назвала опасности дешёвых аналогов лекарств

Ранее Лайф писал о том, что эксперт оценил вероятность полного исчезновения феназепама из российских аптек.

Ранее доктор Александр Мясников рассказал о людях, для которых опасно одно из самых популярных лекарств.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Новосибирске возбудили дело против аптеки, несвоевременно выдававшей льготные лекарства ветерану

9 мая, 09:36

В Москве накрыли банду телефонных мошенников, обманывающих пенсионеров

20 мая, 15:38

Россиян предостерегли от использования популярного метода защиты от клещей

сегодня в 02:35

В России начались продажи путёвок с детским туристическим кешбэком

сегодня в 04:53

Три бомбардировщика Ту-22м3 впервые приземлились на авиабазе Хмеймим в Сирии

сегодня в 04:42

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1