В американском Огайо произошла стрельба, есть погибшие

В американском штате Огайо произошла стрельба, погибло как минимум три человека. Об этом сообщает телеканал NBC.

Трое погибших были найдены в одном из домов в городе Уэст Джефферсон. Кроме того, несколько тел обнаружено снаружи дома. Инцидент произошёл в 17:27 по местному времени (00:27 мск).

Личности жертв, как и стрелка, устанавливает полиция.