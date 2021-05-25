В американском Огайо произошла стрельба, есть погибшие
Три жертвы обнаружены внутри дома в городе Уэст Джефферсон, несколько тел — за его пределами.
Фото © Twitter / West Jefferson Police Chief
В американском штате Огайо произошла стрельба, погибло как минимум три человека. Об этом сообщает телеканал NBC.
Трое погибших были найдены в одном из домов в городе Уэст Джефферсон. Кроме того, несколько тел обнаружено снаружи дома. Инцидент произошёл в 17:27 по местному времени (00:27 мск).
Личности жертв, как и стрелка, устанавливает полиция.
Ранее сообщалось, что семь человек погибли в Колорадо на вечеринке по случаю дня рождения.
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