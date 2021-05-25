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В американском Огайо произошла стрельба, есть погибшие

Три жертвы обнаружены внутри дома в городе Уэст Джефферсон, несколько тел — за его пределами.

25 мая, 03:32
<p>Фото © Twitter / West Jefferson Police Chief</p>

Фото © Twitter / West Jefferson Police Chief

В американском штате Огайо произошла стрельба, погибло как минимум три человека. Об этом сообщает телеканал NBC.

Трое погибших были найдены в одном из домов в городе Уэст Джефферсон. Кроме того, несколько тел обнаружено снаружи дома. Инцидент произошёл в 17:27 по местному времени (00:27 мск).

Девять человек пострадали в результате стрельбы в США

Девять человек пострадали в результате стрельбы в США

Личности жертв, как и стрелка, устанавливает полиция.

Ранее сообщалось, что семь человек погибли в Колорадо на вечеринке по случаю дня рождения.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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