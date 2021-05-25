Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Air France приостановила полёты над территорией Белоруссии

Ранее соответствующее требование выдвинуло Министерство транспорта Франции.

25 мая, 05:45
<p>Фото © Airliners.net / <a href="https://www.airliners.net/user/yyztc/profile/photos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Trevor Carl</a></p>

Фото © Airliners.net / Trevor Carl

Крупнейшая французская авиакомпания Air France объявила о приостановке полётов над территорией Белоруссии после инцидента с экстренной посадкой самолёта Ryanair в Минске. Об этом сообщает агентство AFP.

"Air France ознакомилась с выводами Европейского совета и приостанавливает до дальнейшего уведомления полёты своих самолётов в воздушном пространстве Белоруссии", — заявили в авиакомпании.

Минтранс Франции потребовал у авиакомпаний прекратить полёты над Белоруссией

Минтранс Франции потребовал у авиакомпаний прекратить полёты над Белоруссией

Напомним, 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, который был задержан. После инцидента несколько стран обрушились на президента Белоруссии Александра Лукашенко с критикой о недопустимости таких действий. Так, например, в Польше возбудили уголовное дело по факту принуждения самолёта к посадке.

Кроме того, не заставили себя ждать и санкции в авиационной отрасли. Так, накануне лидеры стран Евросоюза решили запретить белорусским авиакомпаниям полёты в ЕС, Великобритания отозвала у национальной авиакомпании Белоруссии разрешение на полёты в королевство, а Международная организация гражданской авиации (ICAO) получила запрос на приостановку полётов над Белоруссией. Кроме того, Литва перестала принимать самолёты, пересёкшие воздушное пространство Белоруссии.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1