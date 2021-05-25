Air France приостановила полёты над территорией Белоруссии
Ранее соответствующее требование выдвинуло Министерство транспорта Франции.
Фото © Airliners.net / Trevor Carl
Крупнейшая французская авиакомпания Air France объявила о приостановке полётов над территорией Белоруссии после инцидента с экстренной посадкой самолёта Ryanair в Минске. Об этом сообщает агентство AFP.
"Air France ознакомилась с выводами Европейского совета и приостанавливает до дальнейшего уведомления полёты своих самолётов в воздушном пространстве Белоруссии", — заявили в авиакомпании.
Напомним, 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, который был задержан. После инцидента несколько стран обрушились на президента Белоруссии Александра Лукашенко с критикой о недопустимости таких действий. Так, например, в Польше возбудили уголовное дело по факту принуждения самолёта к посадке.
Кроме того, не заставили себя ждать и санкции в авиационной отрасли. Так, накануне лидеры стран Евросоюза решили запретить белорусским авиакомпаниям полёты в ЕС, Великобритания отозвала у национальной авиакомпании Белоруссии разрешение на полёты в королевство, а Международная организация гражданской авиации (ICAO) получила запрос на приостановку полётов над Белоруссией. Кроме того, Литва перестала принимать самолёты, пересёкшие воздушное пространство Белоруссии.
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