В России начались продажи путёвок с детским туристическим кешбэком
Граждане смогут рассчитывать на 50-процентный возврат стоимости. Для его получения нужно оплатить путёвку картой "Мир".
Фото © ТАСС / Валерий Матыцин
25 мая в России начались продажи путёвок с детским туристическим кешбэком. Программа до 31 августа, а совершить поездку можно будет до 15 сентября.
Участвуют в программе как государственные, так и частные детские стационарные лагеря. Полный список представлен на официальном сайте мирпутешествий.рф. Россияне смогут рассчитывать на 50-процентный кешбэк, но не более 20 тысяч рублей. Для его получения нужно оплатить путёвку картой "Мир".
Как ранее рассказала журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова, число поездок на одного ребёнка не ограничивается. Семьи с несколькими детьми могут вернуть половину от стоимости путёвок с каждой покупки. При этом все их можно оплатить одной банковской картой. Возраст несовершеннолетних также ни на что не влияет.
Если же семья вдруг передумает отправлять ребёнка в поездку, то вернуть средства можно как при обычной покупке через Интернет. В момент возврата средств кешбэк будет автоматически списан с карты. Что касается тех граждан, которые купили путёвки до старта программы, то на сайте госуслуг они могут оставить заявку на возмещение средств. При этом необходимо предъявить документ об оплате.
Напомним, в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил правительству расширить программу туристического кешбэка ещё и для студентов и школьников — увеличить процент этого кешбэка и распространить программу для них на весь год. Кроме того, глава государства предложил возвращать родителям половину стоимости путёвки в детские летние лагеря.
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