25 мая в России начались продажи путёвок с детским туристическим кешбэком. Программа до 31 августа, а совершить поездку можно будет до 15 сентября.

Участвуют в программе как государственные, так и частные детские стационарные лагеря. Полный список представлен на официальном сайте мирпутешествий.рф. Россияне смогут рассчитывать на 50-процентный кешбэк, но не более 20 тысяч рублей. Для его получения нужно оплатить путёвку картой "Мир".

Как ранее рассказала журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова, число поездок на одного ребёнка не ограничивается. Семьи с несколькими детьми могут вернуть половину от стоимости путёвок с каждой покупки. При этом все их можно оплатить одной банковской картой. Возраст несовершеннолетних также ни на что не влияет.