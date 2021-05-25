Три бомбардировщика Ту-22м3 впервые приземлились на авиабазе Хмеймим в Сирии

Три дальних бомбардировщика Ту-22 впервые приземлились на авиабазе Хмеймим. Видео © Минобороны РФ

На российской авиабазе Хмеймим в Сирии впервые приземлились три дальних бомбардировщика Ту-22м3. Воздушные суда прибыли для выполнения учебных задач, после чего они вернутся в РФ. Об этом сообщили в Минобороны.

"Базирование самолётов данного типа на аэродроме Хмеймим осуществляется впервые. Экипажи дальних бомбардировщиков приобретут практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах в ходе выполнения полётов в воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря", — рассказали в ведомстве.

Также там сообщили, что на авиабазе завершена реконструкция взлётно-посадочной полосы. Теперь она сможет принимать самолёты всех типов, которые имеются в распоряжении армии РФ.

"В настоящее время полёты с авиабазы Хмеймим могут совершать все типы самолётов, стоящих на вооружении Вооружённых сил Российской Федерации, в том числе самолёты тяжёлого класса", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на второй ВПП полностью заменили покрытие, установили новое радиотехническое и светосигнальное оборудование, а также увеличили длину полосы.