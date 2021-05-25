Малкин вышел на второе место по очкам в истории "Питтсбурга" в Кубке Стэнли

Evgeni Malkin (64-108—172 in 169 GP) opened the scoring in Game 5 to record his 172nd playoff point and matched Mario Lemieux (76-96—172 in 107 GP) for the second-most postseason points in @penguins franchise history. #StanleyCup #NHLStats: https://t.co/c3tqaQagQu pic.twitter.com/jidfotFfeB — NHL Public Relations (@PR_NHL) May 24, 2021

В американском Питтсбурге на арене "Пи-пи-джи Пэйнтс-арена" состоялся пятый матч серии первого раунда Кубка Стэнли между командами "Питтсбург Пингвинз" и "Нью-Йорк Айлендерс". Хозяева уступили в этой встрече в овертайме со счётом 2:3.

На девятой минуте первого периода шайбу в ворота соперника забросил российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин. В пресс-службе НХЛ отметили, что форвард набрал 172-е (64+108) очко в розыгрыше Кубка Стэнли и вышел на второе место в истории клуба по результативности, сравнявшись с легендарным Марио Лемьё.

Добавим, что для Малкина сегодняшний матч был 169-м в составе "пингвинов". При этом лидером команды по результативности является Сидни Кросби, в активе которого 190 очков в 172 матчах плей-офф НХЛ.