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Малкин вышел на второе место по очкам в истории "Питтсбурга" в Кубке Стэнли

Однако, несмотря на это, "пингвины" проиграли в упорной борьбе команде "Нью-Йорк Айлендерс".

25 мая, 04:03

Фото © ТАСС / AP

В американском Питтсбурге на арене "Пи-пи-джи Пэйнтс-арена" состоялся пятый матч серии первого раунда Кубка Стэнли между командами "Питтсбург Пингвинз" и "Нью-Йорк Айлендерс". Хозяева уступили в этой встрече в овертайме со счётом 2:3.

На девятой минуте первого периода шайбу в ворота соперника забросил российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин. В пресс-службе НХЛ отметили, что форвард набрал 172-е (64+108) очко в розыгрыше Кубка Стэнли и вышел на второе место в истории клуба по результативности, сравнявшись с легендарным Марио Лемьё.

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Добавим, что для Малкина сегодняшний матч был 169-м в составе "пингвинов". При этом лидером команды по результативности является Сидни Кросби, в активе которого 190 очков в 172 матчах плей-офф НХЛ.

Ранее стало известно, что капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не поможет сборной России на чемпионате мира по хоккею. Всему виной стало большое количество повреждений, которые форвард получил в регулярке и плей-офф НХЛ.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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