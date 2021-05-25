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Тягач столкнулся с автобусом под Норильском, пострадали шестеро рабочих

Четверо из них госпитализированы, двое находятся на амбулаторном лечении.

25 мая, 04:16

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и тягачом под Норильском (Красноярский край). Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, инцидент произошёл на 3-м километре автодороги Норильск — Талнах около шести утра.

  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

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Четверо пострадавших госпитализированы, двое находятся на амбулаторном лечении. Известно, что автобус перевозил вахтовых рабочих.

"Газель" разворотило: Лайф публикует видео с места ДТП с пятью погибшими под Красноярском

"Газель" разворотило: Лайф публикует видео с места ДТП с пятью погибшими под Красноярском

Ранее смертельное ДТП произошло в Ростовской области: пассажирский автобус протаранил фуру. Лайф публиковал видео с места инцидента.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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