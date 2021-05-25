Тягач столкнулся с автобусом под Норильском, пострадали шестеро рабочих
Четверо из них госпитализированы, двое находятся на амбулаторном лечении.
Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и тягачом под Норильском (Красноярский край). Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, инцидент произошёл на 3-м километре автодороги Норильск — Талнах около шести утра.
Четверо пострадавших госпитализированы, двое находятся на амбулаторном лечении. Известно, что автобус перевозил вахтовых рабочих.
Ранее смертельное ДТП произошло в Ростовской области: пассажирский автобус протаранил фуру. Лайф публиковал видео с места инцидента.
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