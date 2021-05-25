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Эксперты подсчитали затраты родителей на школьные выпускные

Самые дорогие ожидаются в Москве: в среднем на праздник собирают 16,3 тысячи рублей.

25 мая, 04:58

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Средняя стоимость выпускного учащихся 11-х классов в России обойдётся родителям примерно в 30 тысяч рублей, а для выпускного учащихся 9-х классов — 9,5 тысячи. Такие данные следуют из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob, которые приводит РБК.

По результатам исследования, большая часть денежных средств родителей одиннадцатиклассников пойдёт на приобретение выпускного наряда. Для юношей он обойдётся в 16 тыс. руб., а для девушек — 16,5 тыс. руб. Не планирует покупку одежды на праздник примерно 13–18% родителей. За наряд на мероприятие по поводу окончания 9-го класса родители юношей заплатят 9,5 тыс. руб., родители девушек — 10,4 тыс. руб. Ещё 26% родителей юношей и 20% родителей девушек сообщили, что не будут покупать специальный наряд.

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Самые дорогие выпускные ожидаются в Москве. Так, на праздник, посвящённый окончанию 11-го класса в столице, собирают в среднем 16,3 тыс. руб. В Санкт-Петербурге расходы на выпускной составят 13 тыс. руб. Родители девятиклассников заплатят меньше: в Москве собирают в среднем 9,5 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 7,5 тыс. руб.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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