"Бесконечный поток лжи": МИД обвинил ЕС в ведении "вакцинных войн" против России
Захарова считает, что власти некоторых государств "абсолютно искусственно создают политический ажиотаж" вокруг гуманитарной темы.
Фото © Агентство "Москва" / Сандурская Софья
Страны Евросоюза обвиняют Москву и Пекин в ведении "вакцинных войн", хотя в действительности сами их развязали в своих интересах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Именно страны ЕС заявили, что Россия и Китай якобы ведут некую вакцинную дипломатию, но не в хорошем, а не в очень хорошем смысле этого слова. Было сказано и про вакцинные войны. Можно было бы с этим согласиться с одной только оговоркой: эти вакцинные войны если и ведутся, то против нас. Бесконечный поток лжи и дезинформации", — сказала она в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".
Захарова при этом подчеркнула, что власти некоторых стран Европы "абсолютно искусственно создают политический ажиотаж" вокруг гуманитарной темы.
Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о развёртывании "мировой войны нового типа", в которой, по его словам, Россия и Китай предпринимают попытки дестабилизации и наращивания мирового влияния.
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