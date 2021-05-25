"Бесконечный поток лжи": МИД обвинил ЕС в ведении "вакцинных войн" против России

"Именно страны ЕС заявили, что Россия и Китай якобы ведут некую вакцинную дипломатию, но не в хорошем, а не в очень хорошем смысле этого слова. Было сказано и про вакцинные войны. Можно было бы с этим согласиться с одной только оговоркой: эти вакцинные войны если и ведутся, то против нас. Бесконечный поток лжи и дезинформации", — сказала она в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".



