Мурашко назвал напряжённой ситуацию с ковидом в российских регионах
Министр здравоохранения озвучил способы, которые могли бы изменить сложившееся положение.
Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей
Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в регионах России остаётся напряжённой, однако её можно переломить за счёт достижения коллективного иммунитета с помощью вакцинации. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на конференции "Неинфекционные заболевания и здоровье населения России".
"Ситуация с заболеваемостью в регионах нашей страны остаётся напряжённой, кардинально переломить её может только достижение необходимого коллективного иммунитета, эта задача может быть решена только через вакцинацию", — сказал он.
Ранее Лайф писал, что в "Векторе" заявили о выявленных в Москве и Петербурге вариантах "индийского" штамма коронавируса. Там также добавили, что всего в России зарегистрировано порядка 370 геномов "британского" варианта коронавируса.
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