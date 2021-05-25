Мурашко назвал напряжённой ситуацию с ковидом в российских регионах

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в регионах России остаётся напряжённой, однако её можно переломить за счёт достижения коллективного иммунитета с помощью вакцинации. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на конференции "Неинфекционные заболевания и здоровье населения России".

"Ситуация с заболеваемостью в регионах нашей страны остаётся напряжённой, кардинально переломить её может только достижение необходимого коллективного иммунитета, эта задача может быть решена только через вакцинацию", — сказал он.