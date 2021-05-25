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Мурашко назвал напряжённой ситуацию с ковидом в российских регионах

Министр здравоохранения озвучил способы, которые могли бы изменить сложившееся положение.

25 мая, 08:05

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в регионах России остаётся напряжённой, однако её можно переломить за счёт достижения коллективного иммунитета с помощью вакцинации. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на конференции "Неинфекционные заболевания и здоровье населения России".

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"Ситуация с заболеваемостью в регионах нашей страны остаётся напряжённой, кардинально переломить её может только достижение необходимого коллективного иммунитета, эта задача может быть решена только через вакцинацию", — сказал он.

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Ранее Лайф писал, что в "Векторе" заявили о выявленных в Москве и Петербурге вариантах "индийского" штамма коронавируса. Там также добавили, что всего в России зарегистрировано порядка 370 геномов "британского" варианта коронавируса.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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