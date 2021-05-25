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Врачи составили "портрет" человека, склонного к внезапной смерти

Усугубляющим фактором в их случае становятся большие физические нагрузки, вредные привычки и различные инфекции, как, например, коронавирусная.

25 мая, 07:18
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Проблемы с сердечно-сосудистой системой чаще всего можно предсказать заранее, что помогает спаси жизнь человеку. Предшественниками инсульта являются внешние признаки, а инфаркт и вовсе можно пережить несколько раз и спокойно дожить до старости. Однако случается и так, что человек умирает внезапно. Одна из причин этого — нарушение сердечного ритма. Об этом рассказал член-корреспондент РАН Лев Кактурский.

"Есть аритмические синдромы, синдром удлинения интервала QT. На электрокардиограмме появляется расширение пространства между зубцами Q и T. Вроде бы ерундовая вещь, случайно при диспансеризации может обнаружиться. Но этот человек уже находится в группе риска", — рассказал он в эфире телеканала "Звезда".

Доктор Мясников назвал симптом неожиданного инсульта

Доктор Мясников назвал симптом неожиданного инсульта

По словам специалиста, нарушение сердечного ритма чаще всего становится причиной смерти в молодом возрасте. Медики сумели составить "портрет" таких людей. По словам Кактурского, чаще всего у них замечен астенический синдром и искривление позвоночника, сосуды слишком извилисты, а форма сердца нестандартная. Усугубляющим фактором для них являются большие физические нагрузки, злоупотребление вредными привычками и различные инфекции, как, например, коронавирусная. Причём к летальному исходу может привести даже почти вылеченная болезнь, отмечает медик.

"Человек просто чувствует какие-то неприятные болевые ощущения, сердце вдруг "падает в пятки" или "дрожит как овечий хвост". Это может осложниться внезапной смертью", — Кактурский.

Ранее Лайф рассказывал, предвестником каких серьёзных проблем может быть обыкновенная зевота. Причём речь не о тех случаях, когда человек поел или просто хочет спать.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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