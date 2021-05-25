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В России за сутки выявили менее восьми тысяч случаев коронавируса

Общее же их число с начала пандемии уже превысило пять миллионов.

25 мая, 08:22
<p>Фото © ТАСС / Геодакян Артём</p>

Фото © ТАСС / Геодакян Артём

В России за минувшие сутки выявили 7884 случая коронавирусной инфекции. Такие цифры приводит федеральный оперштаб по контролю за эпидемиологической ситуацией в стране.

Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве. Там за вчерашний день ковид подтвердился у 2075 человек. Следом за столицей идут Санкт-Петербург (844) и Московская область (734). Вылечилось же за минувшие 24 часа 8743 пациента с коронавирусом.

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Таким образом, общее число случаев коронавируса в России достигло 5 017 795. На сегодняшний день полностью выздоровело 4 632 955 пациентов, скончалось — 119 194.

Ранее эпидемиолог Роспотребнадзора заявила о росте заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге после майских праздников и назвала причину такой динамики.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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