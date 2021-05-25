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Адвокат задержанной вместе с Протасевичем в Минске россиянки до сих пор не попал к ней

Известно, что обвинения девушке не предъявлены. Сейчас её родители держат связь с Посольством России.

25 мая, 08:30

Фото © Instagram / sapega_sofia_

Адвокату россиянки, задержанной в минском аэропорту вместе с создателем телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем, пока не удалось увидеть свою подзащитную. Об этом рассказал отец девушки.

"В понедельник мы заключили договор с адвокатом. По состоянию на вечер вчерашнего дня адвокат не попал к ней", — сказал он в беседе с ТАСС.

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По словам мужчины, никакие обвинения Софии пока не предъявлены. Сейчас родители содействуют с Посольством России в Минске, которое уже направило запрос в правоохранительные органы Белоруссии на доступ к задержанной девушке.

Напомним, София Сапега была задержана 23 мая в аэропорту Минска, куда самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, приземлился из-за сообщения о бомбе на борту. Сейчас она находится в изоляторе. Вместе с ней задержали и основателя признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Ситуация с посадкой самолёта в Минске вызвала огромный резонанс в мировом сообществе. Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям полёты в ЕС, а ряд крупнейших авиаперевозчиков приняли решение отказаться от полётов в воздушном пространстве Белоруссии. Украина же решила полностью прекратить авиасообщение с республикой. Вместе с тем в Польше и Литве возбудили уголовные дела по факту случившегося.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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