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Польша хочет получить доступ к чёрным ящикам самолёта Ryanair

Местное следствие хочет понять, какие аргументы вынудили пилотов самолёта экстренно посадить его в Минске.

25 мая, 08:24

Фото © Shutterstock

Власти Польши, возбудившие дело о "похищении" пассажиров и экипажа самолёта Ryanair после посадки в Минске, желают получить доступ к чёрным ящикам. Об этом в эфире польского телевидения сообщил заместитель министра иностранных дел страны Шимон Шинковский вель Сенк.

Генпрокуратура Польши возбудила дело о "похищении" пассажиров и экипажа самолёта Ryanair

Генпрокуратура Польши возбудила дело о "похищении" пассажиров и экипажа самолёта Ryanair

"В первую очередь нужно выяснить, что происходило в воздухе, на борту самолёта, как выглядело общение с наземными службами. Для этого нужно использовать доказательную базу, показания свидетелей. Вопрос в том, какими аргументами — вербальными или не только — его вынудили развернуть самолёт, который был уже почти возле границы Литвы, в Минск", — сказал Шинковский.

В данный момент злополучный борт находится в Литве. Замминистра выразил надежду, что в самом скором времени польские прокуроры получат возможность опросить экипаж лайнера. Он также добавил, что польская прокуратура находится в контакте с литовской стороной.

Польша призвала ввести санкции против Белоруссии из-за "перехвата самолёта" Ryanair

Польша призвала ввести санкции против Белоруссии из-за "перехвата самолёта" Ryanair

Как сообщал Лайф, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, который был задержан. После инцидента ряд стран обрушился на президента Белоруссии Александра Лукашенко с критикой о недопустимости таких действий.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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