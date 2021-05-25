Польша хочет получить доступ к чёрным ящикам самолёта Ryanair

Власти Польши, возбудившие дело о "похищении" пассажиров и экипажа самолёта Ryanair после посадки в Минске, желают получить доступ к чёрным ящикам. Об этом в эфире польского телевидения сообщил заместитель министра иностранных дел страны Шимон Шинковский вель Сенк.

"В первую очередь нужно выяснить, что происходило в воздухе, на борту самолёта, как выглядело общение с наземными службами. Для этого нужно использовать доказательную базу, показания свидетелей. Вопрос в том, какими аргументами — вербальными или не только — его вынудили развернуть самолёт, который был уже почти возле границы Литвы, в Минск", — сказал Шинковский.

В данный момент злополучный борт находится в Литве. Замминистра выразил надежду, что в самом скором времени польские прокуроры получат возможность опросить экипаж лайнера. Он также добавил, что польская прокуратура находится в контакте с литовской стороной.