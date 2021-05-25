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Мэр Нижневартовска сообщил об уходе с поста "из-за проверки"

Чиновник признался, что действия в отношении него не позволят ему сосредоточиться на своей работе, а город должен продолжать развиваться.

25 мая, 08:07
<p>Василий Тихонов. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/nvtihonovvasily/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nvtihonovvasily</a></p>

Василий Тихонов. Фото © Instagram / nvtihonovvasily

Мэр Нижневартовска в Югре Василий Тихонов покинул пост после начала проверки по обстоятельствам, "несовместимым со статусом главы города". О своём решении он объявил в "Инстаграме".

"Я всегда был предельно откровенен с вами, поэтому сейчас решил лично сообщить о своём уходе с поста главы города, чтобы вы обладали официальной информацией, без домыслов. В отношении меня начата проверка по обстоятельствам, несовместимым со статусом главы города. Считаю, что мною не были допущены нарушения, но, учитывая серьёзность вопроса, я принял решение досрочно прекратить полномочия", — написал Тихонов.

Градоначальник считает, что факт проверки отбросил тень на всю команду. Также это не позволит сосредоточиться на своей работе, а город должен продолжать развиваться. В связи с этим Тихонов попросил губернатора Югры Наталью Комарову принять его решение, она согласилась. Он сообщил, что новый мэр будет избран депутатами городской думы нового созыва в октябре — ноябре текущего года.

Бывший вице-губернатор Приморья стал и.о. мэра Владивостока

Бывший вице-губернатор Приморья стал и.о. мэра Владивостока

Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк ушёл в отставку после критики вице-премьера Юрия Трутнева. Он отметил необходимость отставки главы города и подчеркнул, что на развитие столицы Приморья выделяются немалые деньги, однако значительных изменений за период работы Гуменюка не произошло.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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