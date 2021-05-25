Мэр Нижневартовска сообщил об уходе с поста "из-за проверки"

Мэр Нижневартовска в Югре Василий Тихонов покинул пост после начала проверки по обстоятельствам, "несовместимым со статусом главы города". О своём решении он объявил в "Инстаграме".

"Я всегда был предельно откровенен с вами, поэтому сейчас решил лично сообщить о своём уходе с поста главы города, чтобы вы обладали официальной информацией, без домыслов. В отношении меня начата проверка по обстоятельствам, несовместимым со статусом главы города. Считаю, что мною не были допущены нарушения, но, учитывая серьёзность вопроса, я принял решение досрочно прекратить полномочия", — написал Тихонов.

Градоначальник считает, что факт проверки отбросил тень на всю команду. Также это не позволит сосредоточиться на своей работе, а город должен продолжать развиваться. В связи с этим Тихонов попросил губернатора Югры Наталью Комарову принять его решение, она согласилась. Он сообщил, что новый мэр будет избран депутатами городской думы нового созыва в октябре — ноябре текущего года.