Мэр Нижневартовска сообщил об уходе с поста "из-за проверки"
Чиновник признался, что действия в отношении него не позволят ему сосредоточиться на своей работе, а город должен продолжать развиваться.
Василий Тихонов. Фото © Instagram / nvtihonovvasily
Мэр Нижневартовска в Югре Василий Тихонов покинул пост после начала проверки по обстоятельствам, "несовместимым со статусом главы города". О своём решении он объявил в "Инстаграме".
"Я всегда был предельно откровенен с вами, поэтому сейчас решил лично сообщить о своём уходе с поста главы города, чтобы вы обладали официальной информацией, без домыслов. В отношении меня начата проверка по обстоятельствам, несовместимым со статусом главы города. Считаю, что мною не были допущены нарушения, но, учитывая серьёзность вопроса, я принял решение досрочно прекратить полномочия", — написал Тихонов.
Градоначальник считает, что факт проверки отбросил тень на всю команду. Также это не позволит сосредоточиться на своей работе, а город должен продолжать развиваться. В связи с этим Тихонов попросил губернатора Югры Наталью Комарову принять его решение, она согласилась. Он сообщил, что новый мэр будет избран депутатами городской думы нового созыва в октябре — ноябре текущего года.
Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк ушёл в отставку после критики вице-премьера Юрия Трутнева. Он отметил необходимость отставки главы города и подчеркнул, что на развитие столицы Приморья выделяются немалые деньги, однако значительных изменений за период работы Гуменюка не произошло.
Лента новостей
27 заключённых объявили голодовку в больнице УФСИН в Саратовской области
сегодня в 07:58
"Очень сожалею и раскаиваюсь": В Петербурге уборщица под видом торговки мёдом обокрала пенсионерку на 400 тысяч
сегодня в 07:54
Захарова назвала истерикой ответ Запада на посадку самолёта Ryanair в Минске
сегодня в 07:53
Комментариев: 0