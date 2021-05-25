27 заключённых объявили голодовку в больнице УФСИН в Саратовской области
Они требуют прекратить обыски и позволить им получать продукты питания домашнего приготовления.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
27 заключённых, которые содержатся в лечебно-исправительном заведении в Саратовской области, объявили голодовку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Саратовской области. Арестанты также вывели из строя установленные в помещениях камеры видеонаблюдения. Своими действиями они пытаются добиться прекращения обысков, а также разрешения получать продукты домашнего приготовления и передачи сверх меры.
"В ЛИУ-3 УФСИН России по Саратовской области осуждённые <…> [27 человек] отказались принимать приготовленную в столовой учреждения пищу", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что лечебно-исправительное учреждение функционирует в штатном режиме, ситуация находится под контролем сотрудников УФСИН России по Саратовской области. По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее в Вологде зэки-иностранцы объявили голодовку из-за карантинных ограничений. Осуждённые требовали отправить их отбывать наказание в тюрьмы на родину, но депортация была невозможна из-за закрытых по причине пандемии границ.
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