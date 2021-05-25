Захарова назвала истерикой ответ Запада на посадку самолёта Ryanair в Минске

Реакцию на вынужденную посадку в Минске рейса Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс, иначе как истерикой назвать нельзя. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что за рубежом неоднократно бывали случаи насильственного захвата людей и переправки из одной страны в другую, но столь бурной реакции это не вызывало.

"Про насильственные захваты, как арестовывали без суда и следствия, просто на основе подброшенных спецслужбами материалов или совершённых провокаций. Это вообще там (на Западе. — Прим. Лайфа) не считается, это норма, рутина. И на фоне этого у Запада почему-то начинается истерика. Почему — мы опять же понимаем. Потому что Белоруссия на повестке", — сказала она в эфире радиостанции "Вести ФМ".