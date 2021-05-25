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Захарова назвала истерикой ответ Запада на посадку самолёта Ryanair в Минске

По её словам, за рубежом неоднократно бывали случаи насильственного захвата людей и переправки из одной страны в другую, но столь бурной реакции это не вызывало.

25 мая, 07:53
<p>Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей</p>

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Реакцию на вынужденную посадку в Минске рейса Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс, иначе как истерикой назвать нельзя. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что за рубежом неоднократно бывали случаи насильственного захвата людей и переправки из одной страны в другую, но столь бурной реакции это не вызывало.

"Про насильственные захваты, как арестовывали без суда и следствия, просто на основе подброшенных спецслужбами материалов или совершённых провокаций. Это вообще там (на Западе. — Прим. Лайфа) не считается, это норма, рутина. И на фоне этого у Запада почему-то начинается истерика. Почему — мы опять же понимаем. Потому что Белоруссия на повестке", — сказала она в эфире радиостанции "Вести ФМ".

Air France приостановила полёты над территорией Белоруссии

Air France приостановила полёты над территорией Белоруссии

Напомним, 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, который был задержан. После инцидента несколько стран обрушились на президента Белоруссии Александра Лукашенко с критикой о недопустимости таких действий. Так, например, в Польше возбудили уголовное дело по факту принуждения самолёта к посадке.

Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Белоруссией

Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Белоруссией

Кроме того, не заставили себя ждать и санкции в авиационной отрасли. Так, накануне лидеры стран Евросоюза решили запретить белорусским авиакомпаниям полёты в ЕС, Великобритания отозвала у национальной авиакомпании Белоруссии разрешение на полёты в королевство, а Международная организация гражданской авиации (ICAO) получила запрос на приостановку полётов над Белоруссией. Кроме того, Литва перестала принимать самолёты, пересёкшие воздушное пространство Белоруссии.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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