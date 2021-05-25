Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Белоруссией
Авиакомпаниям и самолётам страны будет запрещено выполнять полёты в воздушном пространстве соседней республики.
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Украина официально приняла решение прекратить авиасообщение с Белоруссией, запрет вступает в силу с полуночи 26 мая. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль после внеочередного заседания кабмина.
"26 мая Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией. Только что на внеочередном заседании правительство поручило Мининфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП "Украэрорух" принять для этого необходимые меры", — написал он на странице в "Фейсбуке".
Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолётам будет запрещено выполнять полёты в воздушном пространстве Белоруссии. Госпогранслужба также получила прекратить оформление пассажиров, следующих в соседнюю республику или из неё, на таможенных пунктах аэропортов.
Соответствующее поручение накануне, 24 мая, дал президент страны Владимир Зеленский. Это произошло после инцидента, случившегося с Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно приземлившегося в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан. Европейские страны, осуждающие задержание оппозиционера, выступили за прекращение полётов над Белоруссией и запрет доступа национальной авиакомпании "Белавиа" к аэропортам стран ЕС. Международная организация гражданской авиации (ICAO) уже получила соответствующий запрос.
Кроме того, не заставили себя ждать санкции в авиационной отрасли и от других стран. Так, накануне лидеры стран Евросоюза решили запретить белорусским авиакомпаниям полёты в ЕС, Великобритания отозвала у национальной авиакомпании Белоруссии разрешение на полёты в королевство, а Международная организация гражданской авиации (ICAO) получила запрос на приостановку полётов над Белоруссией. Кроме того, Литва перестала принимать самолёты, пересёкшие воздушное пространство Белоруссии.
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