Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Белоруссией

Украина официально приняла решение прекратить авиасообщение с Белоруссией, запрет вступает в силу с полуночи 26 мая. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль после внеочередного заседания кабмина.

"26 мая Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией. Только что на внеочередном заседании правительство поручило Мининфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП "Украэрорух" принять для этого необходимые меры", — написал он на странице в "Фейсбуке".