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Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Белоруссией

Авиакомпаниям и самолётам страны будет запрещено выполнять полёты в воздушном пространстве соседней республики.

25 мая, 07:09
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Украина официально приняла решение прекратить авиасообщение с Белоруссией, запрет вступает в силу с полуночи 26 мая. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль после внеочередного заседания кабмина.

"26 мая Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией. Только что на внеочередном заседании правительство поручило Мининфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП "Украэрорух" принять для этого необходимые меры", — написал он на странице в "Фейсбуке".

Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолётам будет запрещено выполнять полёты в воздушном пространстве Белоруссии. Госпогранслужба также получила прекратить оформление пассажиров, следующих в соседнюю республику или из неё, на таможенных пунктах аэропортов.

Air France приостановила полёты над территорией Белоруссии

Air France приостановила полёты над территорией Белоруссии

Соответствующее поручение накануне, 24 мая, дал президент страны Владимир Зеленский. Это произошло после инцидента, случившегося с Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно приземлившегося в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан. Европейские страны, осуждающие задержание оппозиционера, выступили за прекращение полётов над Белоруссией и запрет доступа национальной авиакомпании "Белавиа" к аэропортам стран ЕС. Международная организация гражданской авиации (ICAO) уже получила соответствующий запрос.

Минтранс Франции потребовал у авиакомпаний прекратить полёты над Белоруссией

Минтранс Франции потребовал у авиакомпаний прекратить полёты над Белоруссией

Кроме того, не заставили себя ждать санкции в авиационной отрасли и от других стран. Так, накануне лидеры стран Евросоюза решили запретить белорусским авиакомпаниям полёты в ЕС, Великобритания отозвала у национальной авиакомпании Белоруссии разрешение на полёты в королевство, а Международная организация гражданской авиации (ICAO) получила запрос на приостановку полётов над Белоруссией. Кроме того, Литва перестала принимать самолёты, пересёкшие воздушное пространство Белоруссии.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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