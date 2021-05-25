"С ними надо покончить": Японцы призвали "полностью ликвидировать" Китай и Россию

Читателей портала Yahoo News Japan возмутили учения России, которые проходили в Арктике. Поводом для такой реакции стала статья, посвящённая манёврам российских ВМФ в Арктическом регионе, укреплению военной инфраструктуры России в приполярных областях, новейшим российским вооружениям, а также Северному морскому пути.

"Если полностью не ликвидировать такие диктатуры, как Китай и Россия, миру спокойствия не видать. Они в любом случае покажут свои клыки. И ущерб будет огромным. С ними надо покончить, пока не поздно", — написал пользователь под ником Kirk.

Читатель с псевдонимом Amuwe высказал мнение, что из-за потепления порты эксплуатируются теперь даже зимой. Это означает, что вероятность нападения на Японию якобы выросла.

"Россия совместно с Китаем может нанести удар по Японии и Тайваню. Терять бдительность больше нельзя. Япония находится в окружении агрессивных стран. Пора уже задуматься о ядерном оружии. Необходимо срочно менять конституцию", — убеждён японец.

"Японии, США и Европе необходимо подготовить ледоколы, чтобы обеспечить свободу судоходства в Северном Ледовитом океане", — пишет читатель с ником Dto.