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"С ними надо покончить": Японцы призвали "полностью ликвидировать" Китай и Россию

Комментаторов встревожила новость об учениях РФ в Арктике, и они предположили, что на их страну готовится нападение.

25 мая, 07:06
<p>Фото © AP / ТАСС</p>

Фото © AP / ТАСС

Читателей портала Yahoo News Japan возмутили учения России, которые проходили в Арктике. Поводом для такой реакции стала статья, посвящённая манёврам российских ВМФ в Арктическом регионе, укреплению военной инфраструктуры России в приполярных областях, новейшим российским вооружениям, а также Северному морскому пути.

"Если полностью не ликвидировать такие диктатуры, как Китай и Россия, миру спокойствия не видать. Они в любом случае покажут свои клыки. И ущерб будет огромным. С ними надо покончить, пока не поздно", — написал пользователь под ником Kirk.

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Читатель с псевдонимом Amuwe высказал мнение, что из-за потепления порты эксплуатируются теперь даже зимой. Это означает, что вероятность нападения на Японию якобы выросла.

"Россия совместно с Китаем может нанести удар по Японии и Тайваню. Терять бдительность больше нельзя. Япония находится в окружении агрессивных стран. Пора уже задуматься о ядерном оружии. Необходимо срочно менять конституцию", — убеждён японец.

"Японии, США и Европе необходимо подготовить ледоколы, чтобы обеспечить свободу судоходства в Северном Ледовитом океане", — пишет читатель с ником Dto.

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Напомним, 26 марта главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов доложил президенту России Владимиру Путину о результатах арктической экспедиции "Умка-2021". В ходе неё впервые в истории российского Военно-морского флота выполнено всплытие из-подо льда трёх атомных подводных лодок в ограниченном районе радиусом 300 метров.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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