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ФСБ показала видео задержания подозреваемого в подготовке взрыва на Параде Победы в Норильске

Задержанный пытался завербовать в свои ряды военнослужащих, чтобы устроить теракт прямо во время парада.

25 мая, 07:02

Задержание подозреваемого в подготовке взрыва на Параде Победы в Норильске. Видео © ЦОС ФСБ РФ

Центр общественных связей ФСБ России обнародовал видеозапись с моментом задержания сторонника террористической организации ИГИЛ*, который планировал устроить взрыв на праздновании Дня Победы в Норильске.

Отмечается, что мужчина был задержан 22 апреля в Ставропольском крае. Им оказался россиянин, придерживающийся идеологии экстремистской группировки "Исламское государство". В рамках расследования силовики обнаружили в подвале одного из домов тайник со взрывчатыми веществами и поражающими элементами, а также инструкции по изготовлению СВУ. В ведомстве также рассказали, что задержанный пытался завербовать в свои ряды военнослужащих, принимавших участие в параде. Возбуждено уголовное дело.

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Ранее Лайф сообщал, что силовики ликвидировали под Симферополем террориста, который оказал вооружённое сопротивление при задержании.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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