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Мать девочки из Краснодара рассказала, как дочери удалось уйти от преследователя

По словам женщины, аналогичный инцидент с другим ребёнком уже происходил в их доме месяц назад.

25 мая, 06:31

Фото © LIFE

Жительница Краснодара, дочь которой чуть не стала жертвой педофила, рассказала, как 10-летней школьнице удалось обмануть преследователя.

"Он метался между лифтом и входной дверью, не зная, где лучше её поджидать, и в итоге решил идти к лифту. Мою дочку именно это и спасло. Она его не видела из-за угла, не могла знать, где он стоит. Побежала сразу по ступенькам, а когда боковым зрением увидела, что он её преследует, побежала очень быстро", — пояснила женщина в эфире телеканала "Звезда".

В Краснодаре ищут педофила, который пытался напасть на 10-летнюю девочку в подъезде жилого дома

В Краснодаре ищут педофила, который пытался напасть на 10-летнюю девочку в подъезде жилого дома

По её словам, дочь проходит ежедневный инструктаж о том, как вести себя с незнакомыми людьми. Мать девочки считает, что преследование мужчина прекратил после того, как услышал, что к подъезду подходят соседи. Она добавила, что аналогичный инцидент в их доме уже происходил: месяц назад неизвестный следил за восьмилетней девочкой, проник за ней в подъезд и даже зашёл в лифт. Однако тогда, как и в этот раз, его спугнули жители дома.

Как сообщал Лайф, накануне мужчину задержали. Им оказался местный фотограф, занимающийся семейными и детскими съёмками.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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