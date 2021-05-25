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Ещё четыре крупные авиакомпании объявили о прекращении полётов над Белоруссией

Ранее лидеры стран Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС.

25 мая, 07:33
<p>Фото © Airliners.net / <a href="https://www.airliners.net/user/andyhunt/profile/photos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Andrew Hunt</a></p>

Фото © Airliners.net / Andrew Hunt

Австрийская авиакомпания Austrian Airlines объявила о прекращении полётов над территорией Белоруссии. Об этом говорится в заявлении авиакомпании.

"До решения саммита ЕС вместе с другими авиакомпаниями Lufthansa Group было решено, что мы до дальнейших распоряжений будем облетать белорусское воздушное пространство", — сообщил представитель авиаперевозчика.

Air France приостановила полёты над территорией Белоруссии

Air France приостановила полёты над территорией Белоруссии

Также аналогичное решение приняли сингапурская авиакомпания Singapore Airlines, польские авиалинии LOT и финский национальный авиаперевозчик Finnair. Как и в остальных случаях, маршруты лайнеров будут перестроены до особого распоряжения европейских властей.

"Мы перестраиваем маршрут рейсов, направляющихся в Европу, чтобы избежать воздушного пространства Белоруссии", — сообщили в Singapore Airlines.

Лидеры стран Евросоюза решили запретить белорусским авиакомпаниям полёты в ЕС

Лидеры стран Евросоюза решили запретить белорусским авиакомпаниям полёты в ЕС

Напомним, санкции против Белоруссии начали вводиться после того, как пассажирский самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, который был задержан. После инцидента несколько стран обрушились на президента Белоруссии Александра Лукашенко с критикой о недопустимости таких действий.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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