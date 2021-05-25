Ещё четыре крупные авиакомпании объявили о прекращении полётов над Белоруссией
Ранее лидеры стран Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС.
Фото © Airliners.net / Andrew Hunt
Австрийская авиакомпания Austrian Airlines объявила о прекращении полётов над территорией Белоруссии. Об этом говорится в заявлении авиакомпании.
"До решения саммита ЕС вместе с другими авиакомпаниями Lufthansa Group было решено, что мы до дальнейших распоряжений будем облетать белорусское воздушное пространство", — сообщил представитель авиаперевозчика.
Также аналогичное решение приняли сингапурская авиакомпания Singapore Airlines, польские авиалинии LOT и финский национальный авиаперевозчик Finnair. Как и в остальных случаях, маршруты лайнеров будут перестроены до особого распоряжения европейских властей.
"Мы перестраиваем маршрут рейсов, направляющихся в Европу, чтобы избежать воздушного пространства Белоруссии", — сообщили в Singapore Airlines.
Напомним, санкции против Белоруссии начали вводиться после того, как пассажирский самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, который был задержан. После инцидента несколько стран обрушились на президента Белоруссии Александра Лукашенко с критикой о недопустимости таких действий.
Комментариев: 0