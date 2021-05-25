Ещё четыре крупные авиакомпании объявили о прекращении полётов над Белоруссией

Австрийская авиакомпания Austrian Airlines объявила о прекращении полётов над территорией Белоруссии. Об этом говорится в заявлении авиакомпании.

"До решения саммита ЕС вместе с другими авиакомпаниями Lufthansa Group было решено, что мы до дальнейших распоряжений будем облетать белорусское воздушное пространство", — сообщил представитель авиаперевозчика.

Также аналогичное решение приняли сингапурская авиакомпания Singapore Airlines, польские авиалинии LOT и финский национальный авиаперевозчик Finnair. Как и в остальных случаях, маршруты лайнеров будут перестроены до особого распоряжения европейских властей.

"Мы перестраиваем маршрут рейсов, направляющихся в Европу, чтобы избежать воздушного пространства Белоруссии", — сообщили в Singapore Airlines.