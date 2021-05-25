В Якутии задержали замминистра сельского хозяйства за взятку в 1,1 миллиона

Сотрудники правоохранительных органов в Якутии задержали заместителя министра сельского хозяйства республики Василия Афанасьева. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, а также злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает СУ СК по Республике Саха.

"В 2018 году заместителю министра стало известно об искусственном завышении объёмов заготовки молока и получении завышенной субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативом. Как полагает следствие, желая извлечь для себя материальную выгоду, Афанасьев обязал директора кооператива ежегодно перечислять ему денежные средства за общее покровительство и оказание содействия при незаконном получении субсидий", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что с 2018 по 2021 год подозреваемый получил от директора предприятия взятку в общей сумме свыше одного миллиона ста тысяч рублей. При этом он обеспечил незаконное предоставление Министерством сельского хозяйства из бюджета республики повышенной субсидии данному сельхозтоваропроизводителю. Таким образом, бюджету региона был нанесён ущерб в размере порядка 40 миллионов рублей. А это квалифицируется как "тяжкие последствия", заключили в СК.