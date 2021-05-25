В МИД Польши считают, что Романа Протасевича избивали в минском СИЗО
Варшава наладила контакт с родственниками активиста, но те говорят, что пока у них нет информации о его здоровье.
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Основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, задержанного в Минске, возможно, избивали в минском СИЗО, что является нарушением прав человека. Такое предположение озвучил заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский, комментируя показанное ранее телеканалом "Беларусь 1" видео с задержанным белорусским оппозиционером.
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"На записи видно, что в отношении него применялось насилие, видны следы побоев. Видно, что в отношении него нарушались права человека", — сказал он в эфире Польского радио.
Дипломат добавил, что Варшава связалась с родственниками активиста и они заявили, что ничего не знают о его состоянии.
Напомним, 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, который был задержан. После инцидента несколько стран обрушились на президента Белоруссии Александра Лукашенко с критикой о недопустимости таких действий. Так, например, в Польше возбудили уголовное дело по факту принуждения самолёта к посадке.
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Кроме того, не заставили себя ждать и санкции в авиационной отрасли. Так, накануне лидеры стран Евросоюза решили запретить белорусским авиакомпаниям полёты в ЕС, Великобритания отозвала у национальной авиакомпании Белоруссии разрешение на полёты.
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