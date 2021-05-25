Подлодки США засекли под водой "загадочные" быстродвижущиеся объекты

Американские подлодки обнаружили под водой загадочные и быстродвижущиеся объекты, которые могут быть свидетельством существования НЛО. Об этом сообщает таблоид The Mirror.

Странные объекты засекли гидролокаторы. При этом версия о каких-либо иностранных судах разбивается о скорость, с которой двигались неизвестные существа. По данным издания, её не может развить ни одна субмарина в мире.