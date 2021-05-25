Подлодки США засекли под водой "загадочные" быстродвижущиеся объекты
Это произошло перед публикацией Пентагоном доклада о неопознанных летающих объектах.
Фото © Pixabay
Американские подлодки обнаружили под водой загадочные и быстродвижущиеся объекты, которые могут быть свидетельством существования НЛО. Об этом сообщает таблоид The Mirror.
Странные объекты засекли гидролокаторы. При этом версия о каких-либо иностранных судах разбивается о скорость, с которой двигались неизвестные существа. По данным издания, её не может развить ни одна субмарина в мире.
Несколько дней назад Пентагон подтвердил, что видео с неопознанным объектом, снятым над водой возле города Сан-Диего в штате Калифорния, является подлинным. Целевая группа Министерства обороны США по неопознанным воздушным явлениям изучает данный видеофрагмент. В начале июня Пентагон планирует представить доклад об НЛО.
Ранее бывший президент США Барак Обама рассказал, что в секретных архивах Минобороны США хранятся снимки летающих тарелок, траектория движения которых не поддаётся объяснению. Происхождение этих летающих объектов также не установлено. А экс-глава Национальной разведки США признавался, что у страны и близко нет таких технологий, чтобы американская авиация могла летать так же, как и заснятые лётчиками НЛО.
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