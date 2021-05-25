Игрок сборной России заявил о желании уехать играть в Европу

Полузащитник московского "Спартака" и сборной России Роман Зобнин заявил о своём желании уехать играть в один из ведущих европейских чемпионатов. Об этом сообщает "РБК-Спорт".

"Последние пару лет для Зобнина одна из главных целей была уехать в Европу. Он буквально жил этой мечтой, иногда это напоминало идею фикс", — рассказал источник из окружения футболиста.

При этом пару лет назад Зобнин мог переехать в Германию. Тогда реальный интерес к игроку проявляла дортмундская "Боруссия", которая была готова заплатить за него 12 миллионов евро. Кроме того, особо раздражение у Зобнина вызывает судейство в РПЛ, однако если ему не удастся отправиться играть в Европу, то он продолжит свои выступления за "Спартак".