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Игрок сборной России заявил о желании уехать играть в Европу

Несколько лет назад его хотела приобрести дортмундская "Боруссия" за 12 миллионов евро.

25 мая, 08:57
<p>Фото © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Полузащитник московского "Спартака" и сборной России Роман Зобнин заявил о своём желании уехать играть в один из ведущих европейских чемпионатов. Об этом сообщает "РБК-Спорт".

"Последние пару лет для Зобнина одна из главных целей была уехать в Европу. Он буквально жил этой мечтой, иногда это напоминало идею фикс", — рассказал источник из окружения футболиста.

При этом пару лет назад Зобнин мог переехать в Германию. Тогда реальный интерес к игроку проявляла дортмундская "Боруссия", которая была готова заплатить за него 12 миллионов евро. Кроме того, особо раздражение у Зобнина вызывает судейство в РПЛ, однако если ему не удастся отправиться играть в Европу, то он продолжит свои выступления за "Спартак".

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В то же время директор красно-белых по связям с общественностью Антон Фетисов заявил изданию, что пока Зобнин не говорил кому-либо в клубе о своём желании перебраться в ведущий европейский чемпионат.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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