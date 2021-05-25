Грузия в первый день лета откроет сухопутные границы

Власти Грузии приняли решение об открытии сухопутных границ, более года остававшихся закрытыми в связи с угрозой распространения коронавируса. Как сообщил глава оперативного штаба межведомственного координационного совета по борьбе с инфекцией Георгий Гибрадзе, это произойдёт с 1 июня.

Ранее Лайф рассказывал, что президент Франции Эмманюэль Макрон во время торжества, связанного с открытием летних террас кафе и ресторанов после длительного карантина, поднял бокал под тост на украинском языке. На вопрос о том, могут ли они вновь быть закрыты, если ситуация ухудшится, глава государства ответил, что надо "стараться жить моментом" и наслаждаться тем, что сейчас они работают, и при этом не забывать о мерах предосторожности.