Грузия в первый день лета откроет сухопутные границы
Чтобы пройти на территорию страны, путешественники должны иметь при себе документ о вакцинации и отрицательный ПЦР-тест.
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Власти Грузии приняли решение об открытии сухопутных границ, более года остававшихся закрытыми в связи с угрозой распространения коронавируса. Как сообщил глава оперативного штаба межведомственного координационного совета по борьбе с инфекцией Георгий Гибрадзе, это произойдёт с 1 июня.
"Координационный совет принял решение об открытии сухопутных границ с 1 июня", — сказал он на брифинге.
Попасть в страну путешественники из соседних стран смогут, предъявив документ с подтверждением о прохождении полного курса вакцинации и отрицательным ПЦР-тестом, уточнил Гибрадзе.
Ранее Лайф рассказывал, что президент Франции Эмманюэль Макрон во время торжества, связанного с открытием летних террас кафе и ресторанов после длительного карантина, поднял бокал под тост на украинском языке. На вопрос о том, могут ли они вновь быть закрыты, если ситуация ухудшится, глава государства ответил, что надо "стараться жить моментом" и наслаждаться тем, что сейчас они работают, и при этом не забывать о мерах предосторожности.
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