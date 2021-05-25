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Грузия в первый день лета откроет сухопутные границы

Чтобы пройти на территорию страны, путешественники должны иметь при себе документ о вакцинации и отрицательный ПЦР-тест.

25 мая, 09:02
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Власти Грузии приняли решение об открытии сухопутных границ, более года остававшихся закрытыми в связи с угрозой распространения коронавируса. Как сообщил глава оперативного штаба межведомственного координационного совета по борьбе с инфекцией Георгий Гибрадзе, это произойдёт с 1 июня.

"Координационный совет принял решение об открытии сухопутных границ с 1 июня", — сказал он на брифинге.

Попасть в страну путешественники из соседних стран смогут, предъявив документ с подтверждением о прохождении полного курса вакцинации и отрицательным ПЦР-тестом, уточнил Гибрадзе.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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