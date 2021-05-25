Россиянам раскрыли лучший способ вложить 100 тысяч рублей

Управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий рассказал начинающим инвесторам, как можно приумножить свои средства, начиная с относительно небольших сумм, например 100 тысяч рублей. По его словам, уже несколько лет фондовый рынок России переживает возрождение с точки зрения притока инвесторов, и получить неплохой доход можно и с небольшой суммы.

Русецкий отметил, что для долгосрочных инвестиций оптимальными считаются акции российских и иностранных компаний. Однако облигации эксперт счёл более консервативным инструментом. Новичкам с небольшими суммами он посоветовал обратить внимание на биржевые и открытые паевые фонды, где человек владеет активами не напрямую, а через "общий котёл".

"Обычно (облигации. — Прим. Лайфа) имеют доходность на 2–3% выше депозитов. Смешивая в разных пропорциях акции и облигации, можно контролировать риск (волатильность) собственного портфеля", — рассказал Русецкий агентству "Прайм".

При долгосрочных инвестициях имеет смысл вкладываться в акции быстро растущих компаний. Речь идёт о компаниях онлайн-торговли и Интернета. А для краткосрочных вложений лучше всего обратить внимание на сырьевые компании, стоимость акций которых может подрасти во время мини-цикла. Как объяснил эксперт, после любого кризиса начинается восстановительный рост, который приводит к взлёту цен на сырьё и котировок данных компаний.