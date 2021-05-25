Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Россиянам раскрыли лучший способ вложить 100 тысяч рублей

По словам специалиста, за последние несколько лет на российский фондовый рынок пришло значительное количество розничных инвесторов с небольшим стартовым капиталом.

25 мая, 09:09
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий рассказал начинающим инвесторам, как можно приумножить свои средства, начиная с относительно небольших сумм, например 100 тысяч рублей. По его словам, уже несколько лет фондовый рынок России переживает возрождение с точки зрения притока инвесторов, и получить неплохой доход можно и с небольшой суммы.

Русецкий отметил, что для долгосрочных инвестиций оптимальными считаются акции российских и иностранных компаний. Однако облигации эксперт счёл более консервативным инструментом. Новичкам с небольшими суммами он посоветовал обратить внимание на биржевые и открытые паевые фонды, где человек владеет активами не напрямую, а через "общий котёл".

Упрощено получение налогового вычета за покупку жилья и инвестиции

Упрощено получение налогового вычета за покупку жилья и инвестиции

"Обычно (облигации. — Прим. Лайфа) имеют доходность на 2–3% выше депозитов. Смешивая в разных пропорциях акции и облигации, можно контролировать риск (волатильность) собственного портфеля", — рассказал Русецкий агентству "Прайм".

При долгосрочных инвестициях имеет смысл вкладываться в акции быстро растущих компаний. Речь идёт о компаниях онлайн-торговли и Интернета. А для краткосрочных вложений лучше всего обратить внимание на сырьевые компании, стоимость акций которых может подрасти во время мини-цикла. Как объяснил эксперт, после любого кризиса начинается восстановительный рост, который приводит к взлёту цен на сырьё и котировок данных компаний.

Как приобрести "кусочек" биткоина за тысячу долларов, рассказал эксперт по инвестициям

Как приобрести "кусочек" биткоина за тысячу долларов, рассказал эксперт по инвестициям

Ранее эксперт по недвижимости рассказал, как повышение ставки ЦБ отразится на ипотеке.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Неопытным инвесторам вернут потерянные деньги: кто и как сможет оформить возврат

19 мая, 21:40

Как избежать кражи при вложении денег: финансист дала три совета

5 апреля, 02:55

Тайна кадастра: Как остаться без денег, купив участок под дачу

вчера в 21:40

Китай призвал Белоруссию и ЕС к сдержанности на фоне задержания Протасевича

сегодня в 09:09

Пять сестёр из Хабаровского края ушли в детский дом, потому что не хотели обеспечивать чужую семью

сегодня в 09:14

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1