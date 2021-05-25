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Бывший главный тренер "Баварии" возглавит сборную Германии после Евро

За два сезона работы в мюнхенском клубе он сумел выиграть Лигу чемпионов и дважды стать чемпионом страны.

25 мая, 09:26
<p>Фото © DFB.de</p>

Фото © DFB.de

Бывший главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик станет наставником сборной Германии сразу после окончания чемпионата Европы. Об этом сообщает пресс-служба немецкой федерации футбола.

Соглашение с Фликом рассчитано до 2024 года. Добавим, что у него уже имеется опыт работы в национальной сборной, однако лишь в качестве ассистента.

Конец эпохи: Лёв после Евро-2020 покинет сборную Германии, которую возглавлял с 2006 года

Конец эпохи: Лёв после Евро-2020 покинет сборную Германии, которую возглавлял с 2006 года

Сам Флик уверен, что опыт, который был у него в "Баварии", поможет ему в работе с немецкой сборной, и можно с оптимизмом смотреть на предстоящие крупные турниры, в том числе и домашний чемпионат Европы 2024 года. Дебют Флика на новом посту состоится 2 сентября в матче против сборной Лихтенштейна, после чего команда проведёт домашнюю встречу со сборной Армении.

Главный тренер "Баварии" сообщил, что хочет уйти из команды летом

Главный тренер "Баварии" сообщил, что хочет уйти из команды летом

Нынешний наставник сборной Германии Йоахим Лёв покинет расположение национальной команды сразу после окончания Евро-2020. Он возглавлял команду с 2006 года. Добавим, что одним из его помощников на протяжении восьми лет был именно Флик.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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