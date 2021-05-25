Бывший главный тренер "Баварии" возглавит сборную Германии после Евро

Бывший главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик станет наставником сборной Германии сразу после окончания чемпионата Европы. Об этом сообщает пресс-служба немецкой федерации футбола.

Соглашение с Фликом рассчитано до 2024 года. Добавим, что у него уже имеется опыт работы в национальной сборной, однако лишь в качестве ассистента.

Сам Флик уверен, что опыт, который был у него в "Баварии", поможет ему в работе с немецкой сборной, и можно с оптимизмом смотреть на предстоящие крупные турниры, в том числе и домашний чемпионат Европы 2024 года. Дебют Флика на новом посту состоится 2 сентября в матче против сборной Лихтенштейна, после чего команда проведёт домашнюю встречу со сборной Армении.