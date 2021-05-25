В Москве анонимы "заминировали" аэропорты и вокзалы
Пока все транспортные объекты работают штатно, эвакуация людей не проводилась.
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Экстренные службы проверяют все социально значимые объекты Москвы после сообщения о "минировании", сообщает РИА "Новости". В числе объектов, где якобы может находиться взрывчатка, фигурируют вокзалы, аэропорты, станции подземки и гостиница "Космос".
Ситуация находится под контролем правоохранительных органов, эвакуировать горожан и гостей столицы с указанных объектов пока не стали.
Ранее Лайф рассказывал, как жительница Красноярска "заминировала" магазин из-за слишком шумного кондиционера. А в Челябинске мошенники украли у россиянки 600 тысяч, а потом "заминировали" банк от её имени.
Напомним, в 2017 году президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий наказание от трёх до десяти лет тюрьмы за "телефонный терроризм". До этого максимальное наказание за такое преступление (статья 207 УК РФ) составляло до пяти лет лишения свободы.
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