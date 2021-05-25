В Москве анонимы "заминировали" аэропорты и вокзалы

Экстренные службы проверяют все социально значимые объекты Москвы после сообщения о "минировании", сообщает РИА "Новости". В числе объектов, где якобы может находиться взрывчатка, фигурируют вокзалы, аэропорты, станции подземки и гостиница "Космос".

Ситуация находится под контролем правоохранительных органов, эвакуировать горожан и гостей столицы с указанных объектов пока не стали.