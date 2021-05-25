Российские банки резко увеличили лимиты по кредитным картам

Российские банки повысили лимит по кредитным картам. За прошлый месяц средний показатель достиг максимального размера с начала 2019 года и составил 72,9 тысячи рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с мартом лимит по кредитным картам увеличился в среднем на 5,2%, а с апрелем прошлого года — на 12,3%. Аналитик Moody’s Мария Малюкова связывает это с восстановлением экономической активности, а также отложенным спросом граждан на ссуды. По словам же старшего аналитика агентства "Национальные кредитные рейтинги" Егора Лопатина, на показатели также оказали влияние ускорение инфляции и сезонность.