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Российские банки резко увеличили лимиты по кредитным картам

По сравнению с мартом он вырос на 5,2%, а с апрелем прошлого года — на 12,3%.

25 мая, 09:34
<p>Фото © ТАСС / Семён Лиходеев</p>

Фото © ТАСС / Семён Лиходеев

Российские банки повысили лимит по кредитным картам. За прошлый месяц средний показатель достиг максимального размера с начала 2019 года и составил 72,9 тысячи рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с мартом лимит по кредитным картам увеличился в среднем на 5,2%, а с апрелем прошлого года — на 12,3%. Аналитик Moody’s Мария Малюкова связывает это с восстановлением экономической активности, а также отложенным спросом граждан на ссуды. По словам же старшего аналитика агентства "Национальные кредитные рейтинги" Егора Лопатина, на показатели также оказали влияние ускорение инфляции и сезонность.

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"В преддверии лета население оплачивает турпутёвки, а также совершает крупные покупки. В частности, в целях ремонта", — отметил аналитик.

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Ранее эксперт объяснил появление лишнего долга по кредитной карте.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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