В Минфине заявили, что российская экономика показывает рост выше ожиданий

Российская экономика показывает если не перегрев, то рост выше ожиданий. Такую оценку в беседе с журналистами озвучил замминистра финансов РФ Владимир Колычев. По его словам, восстановление идёт по более "радужной" траектории, чем прогнозировало правительство, а поступление основных налогов в России в реальном выражении за два года увеличилось на 5–10%.

"В реальном выражении основные налоги у нас растут на 5–10% ежегодно, то есть 2021-й по отношению к 2019-му, с учётом того, что два года уже прошло. Это касается всех налогов ключевых: НДС, зарплатные налоги — НДФЛ, страховые взносы и налог на прибыль. Это серьёзный темп. Экономика сильно восстановилась. Может быть, даже есть какие-то признаки если не перегрева, но более быстрого роста, чем предложение", — отметил Колычев.

При этом он добавил, что дефицит бюджета РФ по итогам 2021 года будет ниже предусмотренных законом о бюджете 2,4% ВВП.