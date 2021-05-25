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В Минфине заявили, что российская экономика показывает рост выше ожиданий

В прогнозах правительства указывались другие сроки, однако на деле восстановление идёт по более "радужной траектории".

25 мая, 09:36

Фото © ТАСС / Диева Анастасия

Российская экономика показывает если не перегрев, то рост выше ожиданий. Такую оценку в беседе с журналистами озвучил замминистра финансов РФ Владимир Колычев. По его словам, восстановление идёт по более "радужной" траектории, чем прогнозировало правительство, а поступление основных налогов в России в реальном выражении за два года увеличилось на 5–10%.

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"В реальном выражении основные налоги у нас растут на 5–10% ежегодно, то есть 2021-й по отношению к 2019-му, с учётом того, что два года уже прошло. Это касается всех налогов ключевых: НДС, зарплатные налоги — НДФЛ, страховые взносы и налог на прибыль. Это серьёзный темп. Экономика сильно восстановилась. Может быть, даже есть какие-то признаки если не перегрева, но более быстрого роста, чем предложение", — отметил Колычев.

При этом он добавил, что дефицит бюджета РФ по итогам 2021 года будет ниже предусмотренных законом о бюджете 2,4% ВВП.

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Напомним, президент Владимир Путин ранее отмечал, что 2020 год стал самым тяжёлым для глобальной экономики после Второй мировой войны. Глава государства подчёркивал, что России удалось преодолеть спад в экономике на фоне пандемии. Это произошло благодаря своевременным, просчитанным мерам поддержки.

Ранее Лайф рассказывал, что россияне в марте установили рекорд по количеству взятых микрозаймов. Сумма среднего займа держится на отметке — 13,1 тысячи рублей, что, однако же, не помешало общему объёму выдач вырасти за март на 17,3% и впервые достичь отметки в 31 миллиард рублей.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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