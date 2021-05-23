Богатые тоже платят. Как налоговая будут контролировать налоги обеспеченных россиян

Новый регламент, подготовленный Минфином о правилах учета и проверок крупных налогоплательщиков-физических лиц (есть у Лайфа) впервые разворачивает идею о возможности постоянного мониторинга доходов и расходов граждан. Сперва - тех россиян, кого фискалы сочтут значимыми налогоплательщиками, а далее система логично распространяется на всех.

Документ логически продолжает усилия налоговой службы по контролю крупных доходов граждан - в апреле 2021 ФНС уже утвердила порядок формирования справочника крупнейших налогоплательщиков - физических лиц (приказ № ЕД-7-22/342@). Данный документ регламентирует то, какие сведения о россиянах могут собираться и обрабатываться вне налоговых проверок для целей налогового администрирования (персональные данные и коды налоговых учётов).

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Итак, в случае, когда физлицо будет поставлено на учёт как крупный налогоплательщик, ему придет об этом уведомление от инспекции. И в течении пяти дней после отправки уведомления налоговая автоматически должна получить доступ ко всем сведениям об этом физлице, содержащимся в едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и иных информационных ресурсах. И до того момента, пока территориальная инспекция не решит, что данный гражданин больше не представляет для неё интереса и официально не исключит его из программы мониторинга, эта информация будет собираться и обрабатываться. А те, кто попадет на “карандаш” налоговой службы - будут ждать проверок и неприятных вопросов от инспектора. В частности, на какие средства была куплена та или иная недвижимость, что за переводы приходят к нему на карту, и насколько его расходы соответствуют доходам.

Правда, в настоящее время пока не определены критерии (сумма средств на счетах, подлежащих контролю, годовые обороты, наличие/отсутствие дорогостоящей недвижимости и т.д.), которыми должны руководствоваться инспекции при постановке на свой учёт гражданина в качестве “крупного налогоплательщика”, но скорее всего, по аналогии с юридическими лицами (для них критерии определены приказом Минфина №ММ-3-06/308@) свой интерес налоговики будут обосновывать не отдельными величинами, выраженными в конкретных цифрах, а “показателями финансово-экономической деятельности за отчетный год”, то есть тогда, когда сочтут нужным.

- Идея об усилении контроля за доходами и расходами граждан появилась не вчера, - заметил аналитик, кандидат экономических наук Олег Абелев. - С точки зрения ФНС, вполне логично на начальных этапах фокусироваться на более состоятельных гражданах. Это проще, хотя бы потому, что таких россиян в процентном соотношении к остальным гражданам меньше, да и работать с ними “прибыльнее”, потому как в случае выявления нарушений - сумма взысканий в виде штрафов и доначислений, очевидно, будет значительно выше, чем, например, за нарушения, выявленные у самозанятого.

Однако при расплывчатости формулировок и отсутствии числовых критериев, закрепленных по каждому региону РФ, получается, что для разных инспекций понятие “физическое лицо - крупный налогоплательщик” может быть разным. И, судя по тексту, который зарегистрирован на портале Госдумы, идея регламента в том, чтобы территориальные инспекции самостоятельно определяли, кто на подконтрольной им территории может входить в перечень этих самых налогоплательщиков, за которыми будет установлен пристальный контроль. Но в целом идея своевременная - по данным аналитиков компании Frank RG - в России за “пандемийный” 2020 год количество долларовых миллионеров с состоянием от $5 млн увеличилось на 10%, (до 41 000 чел).

- Я думаю, что даже если ФНС вообще не обозначит никаких цифр, определяющих, кто же из граждан, по их мнению, является “крупным налогоплательщиком”, то тех россиян, которые сами распоряжаются деньгами на своих банковских счетах, не занимаются “обналом”, не “отмывают” преступные деньги и не имеют предпринимательского статуса - ни на какой спецучёт налоговики ставить не будут, - считает ведущий финансовый эксперт компании "Аналитика-Онлайн" Глеб Задоя. - Хотя я не исключаю, что некоторые владельцы ИП могут попасть в некий “перманентный контроль” ФНС, особенно если их деятельность связана с большими денежными оборотами, например, при оказании брокерских или сложных финансовых услуг.

Фактическая ликвидация банковской тайны, отслеживание соцсетей и тотальный мониторинг движения средств по обычным и карточным счетам в банках - всё это теперь объективная реальность.