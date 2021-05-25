Песков оценил действия белорусских диспетчеров при посадке лайнера Ryanair в Минске
В Кремле уверены, что все решения были направлены на то, чтобы минимизировать угрозу для пассажиров самолёта.
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Действия белорусских диспетчеров были направлены на то, чтобы минимизировать возможную угрозу на борту самолёта Ryanair. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В целом могла быть угроза для жизни не только российских граждан, но для всех людей, которые находились на борту. Для того чтобы эту угрозу минимизировать, были, как утверждается, приняты определённые действия со стороны диспетчеров", — сказал он.
Напомним, 23 мая пассажирский лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, который был задержан.
Ситуация с посадкой самолёта в Минске вызвала огромный резонанс в мировом сообществе. Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям полёты в ЕС, а ряд крупнейших авиаперевозчиков приняли решение отказаться от полётов в воздушном пространстве Белоруссии. Украина же решила полностью прекратить авиасообщение с республикой. Вместе с тем в Польше и Литве возбудили уголовные дела по факту случившегося.
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