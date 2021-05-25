Песков оценил действия белорусских диспетчеров при посадке лайнера Ryanair в Минске

Действия белорусских диспетчеров были направлены на то, чтобы минимизировать возможную угрозу на борту самолёта Ryanair. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В целом могла быть угроза для жизни не только российских граждан, но для всех людей, которые находились на борту. Для того чтобы эту угрозу минимизировать, были, как утверждается, приняты определённые действия со стороны диспетчеров", — сказал он.