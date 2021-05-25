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Эпидемиолог предрекла окончание неспокойной ситуации с ковидом в мире к 2022 году

В дальнейшем людей будут ждать лишь небольшие подъёмы заболеваемости, но для этого сейчас нужно соблюдать меры предосторожности.

25 мая, 10:09
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Неспокойная ситуация с распространением коронавирусной инфекции продлится от полугода до года. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"В целом ещё полгода – год в мире сохранится неспокойная ситуация в отношении коронавирусной инфекции", — приводит её слова kp.ru.

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Как уточнила эксперт, в дальнейшем будут лишь небольшие подъёмы заболеваемости в ежегодные периоды роста респираторных вирусных инфекций, однако для этого гражданам нужно продолжать носить маски в общественных местах, мыть руки и применять антисептики, а также активно вакцинироваться.

Пшеничная также заметила, что Россия по уровню распространения CoViD-19 выглядит лучше других стран. По её словам, на 100 тысяч населения РФ идёт на 72-м месте, а по уровню смертности на 100 тысяч занимает 60-ю строчку.

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А вот министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в регионах России остаётся напряжённой. При этом, по его словам, её можно переломить за счёт достижения коллективного иммунитета с помощью вакцинации.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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