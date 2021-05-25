Кремль проанонсировал заявление на тему возможной встречи Путина и Байдена

Кремль сделает заявление о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Анонс прозвучал в ответ на просьбу прокомментировать сообщения Совбеза РФ о том, что встреча секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, состоявшаяся в понедельник в Женеве, стала важным этапом в подготовке возможной встречи лидеров двух стран.

"Я сейчас воздержусь от каких-либо комментариев на этот счёт. Мы в ближайшее время сделаем на этот счёт сообщение", — добавил представитель Кремля.