Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Кремль проанонсировал заявление на тему возможной встречи Путина и Байдена

При этом там пока воздержались от комментариев о том, способствовали ли переговоры в Женеве Патрушева и Салливана организации саммита на высшем уровне.

25 мая, 10:02
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников

Кремль сделает заявление о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Псаки заявила о прогрессе в подготовке встречи Путина и Байдена

Псаки заявила о прогрессе в подготовке встречи Путина и Байдена

Анонс прозвучал в ответ на просьбу прокомментировать сообщения Совбеза РФ о том, что встреча секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, состоявшаяся в понедельник в Женеве, стала важным этапом в подготовке возможной встречи лидеров двух стран.

"Я сейчас воздержусь от каких-либо комментариев на этот счёт. Мы в ближайшее время сделаем на этот счёт сообщение", — добавил представитель Кремля.

Лавров раскрыл, о чём Путин готов поговорить с Байденом

Лавров раскрыл, о чём Путин готов поговорить с Байденом

Ранее сообщалось, что встреча президентов России и США может пройти в Швейцарии 15–16 июня. А на прошлой неделе на полях министерской сессии Арктического совета в столице Исландии прошла первая встреча Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном. В ходе переговоров глава МИД РФ заявил о готовности Москвы "разгрести завалы" в дипотношениях с США. Встреча длилась почти два часа.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тоже высказался о важности выбора города для саммита Путина и Байдена. По его мнению, только так можно будет вывести российско-американские отношения из того "печального состояния", в котором они сейчас находятся.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Политолог предрёк Белоруссии "железный занавес" после ситуации с самолётом Ryanair

сегодня в 09:20

Лукашенко на встрече с Путиным может детально рассказать о ситуации с "боингом" Ryanair

сегодня в 10:24

Генсек ОБСЕ отправится на Украину, чтобы лично изучить ситуацию в Донбассе

сегодня в 10:44

В Дагестане дети остались одни в квартире и подожгли матрас, двое из них погибли в страшном пожаре

сегодня в 10:51

Студентку из Кемерова нашли в канализации по частям, после того как парень устроил ей сцену ревности

сегодня в 10:47

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1