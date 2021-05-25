Кремль проанонсировал заявление на тему возможной встречи Путина и Байдена
При этом там пока воздержались от комментариев о том, способствовали ли переговоры в Женеве Патрушева и Салливана организации саммита на высшем уровне.
Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников
Кремль сделает заявление о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Анонс прозвучал в ответ на просьбу прокомментировать сообщения Совбеза РФ о том, что встреча секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, состоявшаяся в понедельник в Женеве, стала важным этапом в подготовке возможной встречи лидеров двух стран.
"Я сейчас воздержусь от каких-либо комментариев на этот счёт. Мы в ближайшее время сделаем на этот счёт сообщение", — добавил представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что встреча президентов России и США может пройти в Швейцарии 15–16 июня. А на прошлой неделе на полях министерской сессии Арктического совета в столице Исландии прошла первая встреча Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном. В ходе переговоров глава МИД РФ заявил о готовности Москвы "разгрести завалы" в дипотношениях с США. Встреча длилась почти два часа.
Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тоже высказался о важности выбора города для саммита Путина и Байдена. По его мнению, только так можно будет вывести российско-американские отношения из того "печального состояния", в котором они сейчас находятся.
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