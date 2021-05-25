Евросоюз может ограничить экспорт из Белоруссии на фоне скандала с самолётом Ryanair

Экспорт из Белоруссии в страны Евросоюза может быть ограничен на фоне скандала с самолётом Ryanair. Соответствующую возможность сейчас рассматривают в ЕС, сообщил замминистра иностранных дел Литовской Республики Мантас Адоменас.

При этом он отметил, что в Евросоюзе не хотят переводить Белоруссию в статус КНДР, поскольку такая изоляция ни к чему хорошему не приведёт. Новые рестрикции могут коснуться продуктов нефтяной промышленности, авторынка и тракторных изделий, добавил Адоменас. Кроме того, он не исключил, что ограничения коснутся и экспорта из Евросоюза в республику.