Евросоюз может ограничить экспорт из Белоруссии на фоне скандала с самолётом Ryanair
Рестрикции могут коснуться в том числе и импорта в республику отдельных категорий товаров.
Фото © ТАСС / dpa / Michael Kappeler
Экспорт из Белоруссии в страны Евросоюза может быть ограничен на фоне скандала с самолётом Ryanair. Соответствующую возможность сейчас рассматривают в ЕС, сообщил замминистра иностранных дел Литовской Республики Мантас Адоменас.
"Лист санкций будет пополняться, будут новые пакеты, будут ограничения всякого рода экспорта", — сказал политик в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
При этом он отметил, что в Евросоюзе не хотят переводить Белоруссию в статус КНДР, поскольку такая изоляция ни к чему хорошему не приведёт. Новые рестрикции могут коснуться продуктов нефтяной промышленности, авторынка и тракторных изделий, добавил Адоменас. Кроме того, он не исключил, что ограничения коснутся и экспорта из Евросоюза в республику.
Как уже сообщал Лайф, ситуация с посадкой самолёта в Минске, в результате которой был задержан основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, вызвала огромный резонанс в мировом сообществе. Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям полёты в ЕС, а ряд крупнейших авиаперевозчиков приняли решение отказаться от полётов в воздушном пространстве Белоруссии. Украина же решила полностью прекратить авиасообщение с республикой. Вместе с тем в Польше и Литве возбудили уголовные дела по факту случившегося.
Комментариев: 0