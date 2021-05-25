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Евросоюз может ограничить экспорт из Белоруссии на фоне скандала с самолётом Ryanair

Рестрикции могут коснуться в том числе и импорта в республику отдельных категорий товаров.

25 мая, 09:56
<p>Фото © ТАСС / dpa / Michael Kappeler</p>

Фото © ТАСС / dpa / Michael Kappeler

Экспорт из Белоруссии в страны Евросоюза может быть ограничен на фоне скандала с самолётом Ryanair. Соответствующую возможность сейчас рассматривают в ЕС, сообщил замминистра иностранных дел Литовской Республики Мантас Адоменас.

"Лист санкций будет пополняться, будут новые пакеты, будут ограничения всякого рода экспорта", — сказал политик в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

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При этом он отметил, что в Евросоюзе не хотят переводить Белоруссию в статус КНДР, поскольку такая изоляция ни к чему хорошему не приведёт. Новые рестрикции могут коснуться продуктов нефтяной промышленности, авторынка и тракторных изделий, добавил Адоменас. Кроме того, он не исключил, что ограничения коснутся и экспорта из Евросоюза в республику.

Как уже сообщал Лайф, ситуация с посадкой самолёта в Минске, в результате которой был задержан основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, вызвала огромный резонанс в мировом сообществе. Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям полёты в ЕС, а ряд крупнейших авиаперевозчиков приняли решение отказаться от полётов в воздушном пространстве Белоруссии. Украина же решила полностью прекратить авиасообщение с республикой. Вместе с тем в Польше и Литве возбудили уголовные дела по факту случившегося.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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