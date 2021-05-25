Глава Генштаба французской армии назвал Россию агрессивным соперником
По его мнению, Западу стоит прислушаться к опасениям стран Восточной Европы по поводу комплексного перевооружения ВС РФ.
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Россия, как и Китай, по мнению главы Генерального штаба французской армии Франсуа Лекуантра, являются "очень агрессивным соперником" и в киберпространстве, и под водой, и в космосе. Такое заявление он сделал в беседе с газетой Le Figaro.
Генерал считает, что Западу стоит прислушаться к опасениям по поводу комплексного перевооружения ВС России, которые высказывают страны Восточной Европы. Лекуантр уверен, что Россия стремится "ослабить существующую в ЕС демократическую модель" путём усиления в киберпространстве, а действия Москвы и Пекина в космосе вынуждают другие государства наращивать способность уничтожать чужие летательные аппараты.
Но не все представители французского истеблишмента видят в России угрозу. Например, лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен ранее призвала отменить антироссийские санкции. Она считает, что это будет первым шагом к нормализации отношений Европы с Москвой.
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