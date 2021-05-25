Глава Генштаба французской армии назвал Россию агрессивным соперником

Россия, как и Китай, по мнению главы Генерального штаба французской армии Франсуа Лекуантра, являются "очень агрессивным соперником" и в киберпространстве, и под водой, и в космосе. Такое заявление он сделал в беседе с газетой Le Figaro.

Генерал считает, что Западу стоит прислушаться к опасениям по поводу комплексного перевооружения ВС России, которые высказывают страны Восточной Европы. Лекуантр уверен, что Россия стремится "ослабить существующую в ЕС демократическую модель" путём усиления в киберпространстве, а действия Москвы и Пекина в космосе вынуждают другие государства наращивать способность уничтожать чужие летательные аппараты.