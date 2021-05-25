"За это будут платить пассажиры": Кремль счёл поспешным рекомендацию ЕС облетать Белоруссию
Песков объяснил, что из-за решения Евросоюза компании будут терпеть убытки, а это отразится на цене билетов.
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Рекомендация Евросоюза для авиакомпаний по облёту воздушного пространства Белоруссии вызывает сожаление у Москвы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нужно понимать, что за эти рекомендации в конечном счёте будут платить пассажиры самолётов, которые лишние полчаса или час будут находиться в воздухе. Это всё стоит денег, это счётная позиция. Здесь можно только выразить сожаление", — объяснил он.
После рекомендации Евросоюза авиакомпании стали массово перестраивать маршруты рейсов и отказываться от полётов над Белоруссией. Такое решение уже объявили французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia и другие. А Украина с 26 мая полностью прекращает авиасообщение с Белоруссией.
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