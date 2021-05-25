"За это будут платить пассажиры": Кремль счёл поспешным рекомендацию ЕС облетать Белоруссию

"Нужно понимать, что за эти рекомендации в конечном счёте будут платить пассажиры самолётов, которые лишние полчаса или час будут находиться в воздухе. Это всё стоит денег, это счётная позиция. Здесь можно только выразить сожаление", — объяснил он.