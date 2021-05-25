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Песков назвал вопиющим инцидент с белорусским флагом на ЧМ по хоккею в Риге

А вот решение о замене российских флагов на символику ОКР могло исходить от спортивных чиновников, считают в Кремле.

25 мая, 09:59

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вопиющим событием инцидент с заменой государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею, который проходит в эти дни в Риге.

"Мы с вами видели, что флаг Белоруссии был заменён на флаг, который не является флагом Белоруссии. Это, конечно, достаточно вопиющее событие",  сказал он журналистам во вторник.

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Что касается замены российских флагов на символику Олимпийского комитета России на площади в Риге, Песков не исключил, что это было сделано по рекомендации спортивных чиновников. Однако если эта локация не является местом проведения чемпионата, то Москва не будет согласна с таким решением, предупредил он.

"Если это не является местом проведения чемпионата и там нет никакой символики чемпионата, то, конечно, наверное, мы вряд ли можем согласиться с таким решением городских властей", резюмировал представитель Кремля.

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Напомним, ранее власти латвийской столицы заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белое полотнище, которое использует оппозиция. В связи с этим Минск потребовал от всех сотрудников Посольства Латвии покинуть Белоруссию. В ответ Рига объявила о высылке посла Белоруссии и всех дипломатов.

Кроме того, мэрия Риги заменила флаг России, который вместе с флагами стран – участниц чемпионата мира по хоккею украшал столицу страны, на символику ОКР. Инцидент уже жёстко прокомментировали в Госдуме, своё мнение также выразил президент Федерации хоккея РФ Владислав Третьяк.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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