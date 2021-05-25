Песков назвал вопиющим инцидент с белорусским флагом на ЧМ по хоккею в Риге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вопиющим событием инцидент с заменой государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею, который проходит в эти дни в Риге.

"Мы с вами видели, что флаг Белоруссии был заменён на флаг, который не является флагом Белоруссии. Это, конечно, достаточно вопиющее событие", — сказал он журналистам во вторник.

Что касается замены российских флагов на символику Олимпийского комитета России на площади в Риге, Песков не исключил, что это было сделано по рекомендации спортивных чиновников. Однако если эта локация не является местом проведения чемпионата, то Москва не будет согласна с таким решением, предупредил он.