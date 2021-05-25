"Вашингтон" не отпустил российского вратаря в сборную на ЧМ

Клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" не отпустил российского голкипера Илью Самсонова в расположение национальной команды на чемпионат мира в Ригу. Об этом сообщает твиттер сборной России.

"Вашингтон" не отпускает Самсонова на ЧМ по медицинским показателям. Илья расстроен, так как очень хотел приехать в сборную. Он пройдёт двухнедельный курс реабилитации в "Кэпиталз", — говорится в сообщении.