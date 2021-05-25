Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

"Вашингтон" не отпустил российского вратаря в сборную на ЧМ

К команде Валерия Брагина в ближайшее время присоединятся Владимир Тарасенко и Дмитрий Орлов.

25 мая, 10:19
<p>Фото © AP / TASS</p>

Фото © AP / TASS

Клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" не отпустил российского голкипера Илью Самсонова в расположение национальной команды на чемпионат мира в Ригу. Об этом сообщает твиттер сборной России.

Овечкин не поможет сборной на ЧМ-2021

Овечкин не поможет сборной на ЧМ-2021

"Вашингтон" не отпускает Самсонова на ЧМ по медицинским показателям. Илья расстроен, так как очень хотел приехать в сборную. Он пройдёт двухнедельный курс реабилитации в "Кэпиталз", — говорится в сообщении.

В ближайшие дни в расположение нашей команды прибудут два игрока из НХЛ: Владимир Тарасенко и Дмитрий Орлов. Последний, к слову, также защищает цвета "Вашингтона".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Модрич продлил контракт с "Реалом"

сегодня в 10:37

В Международной федерации хоккея назвали инцидент с флагом Белоруссии на ЧМ предвыборной кампанией мэра Риги

сегодня в 10:40

Песков назвал вопиющим инцидент с белорусским флагом на ЧМ по хоккею в Риге

сегодня в 09:59

В Дагестане дети остались одни в квартире и подожгли матрас, двое из них погибли в страшном пожаре

сегодня в 10:51

Студентку из Кемерова нашли в канализации по частям, после того как парень устроил ей сцену ревности

сегодня в 10:47

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1