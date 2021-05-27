Путин и Лукашенко на встрече в Сочи затронут вопрос задержанной в Минске россиянки Сапеги

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на запланированной на 28 мая встрече в Сочи затронут вопрос задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Думаю, что президент Лукашенко всё-таки информирует нашего президента об истории с самолётом [Ryanair]. Наверняка будет затрагиваться вопрос российской гражданки, которая была задержана и находится в следственном изоляторе в Минске", — сказал представитель Кремля.

При этом Песков считает, что российская сторона де-юре может поднять вопрос о переводе Сапеги из Белоруссии в Россию. По его словам, Москва сделает всё необходимое, чтобы отстоять права россиянки.