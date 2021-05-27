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Путин и Лукашенко на встрече в Сочи затронут вопрос задержанной в Минске россиянки Сапеги

При этом российская сторона де-юре может поднять вопрос о переводе девушки из Белоруссии в РФ, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

27 мая, 10:13
<p>София Сапега. Фото © Соцсети</p>

София Сапега. Фото © Соцсети

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на запланированной на 28 мая встрече в Сочи затронут вопрос задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Думаю, что президент Лукашенко всё-таки информирует нашего президента об истории с самолётом [Ryanair]. Наверняка будет затрагиваться вопрос российской гражданки, которая была задержана и находится в следственном изоляторе в Минске", — сказал представитель Кремля.

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При этом Песков считает, что российская сторона де-юре может поднять вопрос о переводе Сапеги из Белоруссии в Россию. По его словам, Москва сделает всё необходимое, чтобы отстоять права россиянки.

Ранее адвокат Софии Сапеги Александр Филанович сообщил, что девушка была арестована в Белоруссии на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении.

Напомним, Софья Сапега была задержана вместе с создателем телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем в аэропорту Минска. Самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, приземлился там из-за сообщения о бомбе. Реакция мирового сообщества на инцидент не заставила себя ждать: Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям полёты в ЕС, а ряд крупнейших авиаперевозчиков принял решение отказаться от полётов в воздушном пространстве Белоруссии.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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