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Песков переадресовал вопрос о ситуации с рейсом Air France авиационным властям

В самой авиакомпании сообщили, что вылет из Парижа в Москву был отменён якобы после того, как российская сторона не одобрила план полёта в обход воздушного пространства Белоруссии.

27 мая, 10:05

Фото © Pixabay

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос о причинах отмены рейса Air France из Парижа в Москву. По его словам, вопросы авиационного трафика не входят в компетенцию Администрации Президента.

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Напомним, что в самой авиакомпании ранее сообщили, что рейс был отменён после того, как российская сторона не одобрила план полёта в обход воздушного пространства Белоруссии.

"Мы видели эти сообщения Air France, но Администрация Президента не занимается контролем авиационного трафика, поэтому мы рекомендуем вам всё-таки адресовать этот вопрос нашим авиационным властям и обратиться туда за разъяснениями", — резюмировал представитель Кремля.

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Напомним, что после инцидента с самолётом Ryanair и белорусским оппозиционером Романом Протасевичем ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже объявили французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС.


Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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