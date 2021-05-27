Песков переадресовал вопрос о ситуации с рейсом Air France авиационным властям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос о причинах отмены рейса Air France из Парижа в Москву. По его словам, вопросы авиационного трафика не входят в компетенцию Администрации Президента.

Напомним, что в самой авиакомпании ранее сообщили, что рейс был отменён после того, как российская сторона не одобрила план полёта в обход воздушного пространства Белоруссии.