Лукашенко призвал страны СНГ подумать о присоединении к ЕАЭС и ОДКБ
Политик отметил, что, если этот вопрос был бы проработан и было вынесено соответствующее предложение, он "был бы хорошим его лоббистом".
Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / EPA
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главы стран СНГ, которые не входят в ЕАЭС или ОДКБ, должны подумать о готовности присоединения к этим структурам. Такое предложение он озвучил на встрече с председателем Исполнительного комитета — исполнительным секретарём СНГ Сергеем Лебедевым накануне саммита СНГ в Минске.
"Надо какой-то конкретикой, как мне кажется, наполнить нашу эту организацию. Фактически зонтичную организацию над ЕАЭС, ОДКБ и так далее. Открыто поговорить с главами государств, готовы ли они двигаться в направлении других, более тесных объединений. Допустим, в экономике — ЕАЭС, в военно-политической сфере — ОДКБ", — цитирует главу республики БелТА.
Лукашенко отметил, что, если бы этот вопрос был проработан и было вынесено соответствующее предложение, он "был бы хорошим лоббистом". Президент Белоруссии подчеркнул, что события последних дней, недель, месяцев ярко показывают, что странам нужно быть ближе, но это не значит, что глава республики пытается "подтянуть" государства СНГ к проблемам своей страны.
Напомним, что после инцидента с самолётом Ryanair 23 мая в Минске ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже приняли французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС.
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