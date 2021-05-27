Лукашенко призвал страны СНГ подумать о присоединении к ЕАЭС и ОДКБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главы стран СНГ, которые не входят в ЕАЭС или ОДКБ, должны подумать о готовности присоединения к этим структурам. Такое предложение он озвучил на встрече с председателем Исполнительного комитета — исполнительным секретарём СНГ Сергеем Лебедевым накануне саммита СНГ в Минске.

"Надо какой-то конкретикой, как мне кажется, наполнить нашу эту организацию. Фактически зонтичную организацию над ЕАЭС, ОДКБ и так далее. Открыто поговорить с главами государств, готовы ли они двигаться в направлении других, более тесных объединений. Допустим, в экономике — ЕАЭС, в военно-политической сфере — ОДКБ", — цитирует главу республики БелТА.