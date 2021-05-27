В Кремле назвали неприемлемыми заявления президента Польши в адрес России

Кремль считает неприемлемой риторику президента Польши Анджея Дуды, назвавшего Россию ненормальной страной. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва ищет дружественных отношений со всеми соседями, включая Варшаву.

"Мы очень плохо относимся к такой риторике. Она нам не нравится, и мы её не приемлем. Россия — это дружелюбная страна, сильная, уверенная в себе и абсолютно самостоятельная. И, обладая этими качествами, Россия ищет дружественных отношений, взаимовыгодного сотрудничества со всеми соседями, в том числе и с Польшей", — прокомментировал представитель Кремля.

Песков выразил сожаление, что ненависть к нашей стране застилает глаза у некоторых польских политиков, не даёт им возможность проявлять "политическую мудрость".