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В Кремле назвали неприемлемыми заявления президента Польши в адрес России

Песков выразил сожаление, что ненависть к нашей стране застилает глаза у некоторых польских политиков, не даёт им возможность проявлять "политическую мудрость".

27 мая, 09:55

Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов

Кремль считает неприемлемой риторику президента Польши Анджея Дуды, назвавшего Россию ненормальной страной. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва ищет дружественных отношений со всеми соседями, включая Варшаву.

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"Мы очень плохо относимся к такой риторике. Она нам не нравится, и мы её не приемлем. Россия — это дружелюбная страна, сильная, уверенная в себе и абсолютно самостоятельная. И, обладая этими качествами, Россия ищет дружественных отношений, взаимовыгодного сотрудничества со всеми соседями, в том числе и с Польшей", прокомментировал представитель Кремля.

Песков выразил сожаление, что ненависть к нашей стране застилает глаза у некоторых польских политиков, не даёт им возможность проявлять "политическую мудрость".

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"Пусть говорят": Познер оценил высказывание президента Польши о "ненормальной" России

Ранее президент Польши Анджей Дуда во время визита в Грузию назвал Россию ненормальной страной, нарушающей международное право и требующей постоянных дипломатических усилий. Отметим, что это не первое подобное заявление президента Польши в адрес РФ, в начале мая политик назвал Россию "врагом свободы". С ним согласились лидер Украины и главы стран Прибалтики.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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