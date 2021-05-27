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Глава Евросовета заявил о начале проработки новых санкций против Белоруссии

Пока слишком рано говорить о секторальных ограничениях, этот вопрос проанализируют соответствующие структуры, отметил Мишель.

27 мая, 09:41
<p>Шарль Мишель. Фото © ТАСС / EPA</p>

Шарль Мишель. Фото © ТАСС / EPA

Евросоюз начал работу над введением санкций против Белоруссии из-за инцидента с самолётом Ryanair, экстренно севшим в Минске. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС — Япония.

"Процесс реализации санкций запущен. Вопрос секторальных санкций проанализируют соответствующие структуры, сейчас слишком рано говорить о конкретном секторе", — сказал Мишель, отвечая на вопрос, затронут ли ограничения калийную промышленность.

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Напомним, что после инцидента с самолётом Ryanair 23 мая в Минске ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже приняли французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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